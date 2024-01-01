Средства РЭБ подавили беспилотник над Брянским районом

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Средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник самолетного типа над Брянским районом, написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений, по словам главы региона, нет. На месте происшествия работают экстренные службы, добавил Богомаз.

Брянская область, как и другие приграничные российские регионы, с начала военной операции на Украине регулярно подвергается атакам беспилотников и попадает под обстрелы. Так, в ночь на 30 декабря средства ПВО сбили над Брянской областью шесть дронов самолетного типа.

В тот же день под удар попали села Кистёр и Борщово Погарского района. Тогда ВСУ выпустили по региону более 10 снарядов из реактивных систем залпового огня, сообщал Богомаз. В результате атаки погиб девятилетний ребенок. Разрушений не было.