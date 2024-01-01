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Военная операция на Украине ,  
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Средства РЭБ подавили беспилотник над Брянским районом

Губернатор Богомаз: средства РЭБ подавили беспилотник над Брянским районом
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник самолетного типа над Брянским районом, написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений, по словам главы региона, нет. На месте происшествия работают экстренные службы, добавил Богомаз.

Брянская область, как и другие приграничные российские регионы, с начала военной операции на Украине регулярно подвергается атакам беспилотников и попадает под обстрелы. Так, в ночь на 30 декабря средства ПВО сбили над Брянской областью шесть дронов самолетного типа.

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Фото:Google Maps

В тот же день под удар попали села Кистёр и Борщово Погарского района. Тогда ВСУ выпустили по региону более 10 снарядов из реактивных систем залпового огня, сообщал Богомаз. В результате атаки погиб девятилетний ребенок. Разрушений не было.

Теги
Персоны
Брянская область Александр Богомаз РЭБ беспилотники дроны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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