Беспилотники второй день подряд попытались атаковать Брянскую область

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Над городом Брянском и Брянским районом работает ПВО Министерства обороны России. Уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написал Богомаз, отметив, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

Позже он сообщил, что российские военные сбили еще три дрона самолетного типа. Затем подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили украинский беспилотник над Брянском, добавил Богомаз спустя полчаса.

Накануне, 29 декабря, в Брянской области были сбиты четыре украинских дрона. По словам главы региона, два беспилотника были уничтожены над Стародубским муниципальным округом, другой — над Унечским районом, еще один — над Навлинским районом. Во всех четырех случаях Богомаз утверждал, что пострадавших и разрушений нет.