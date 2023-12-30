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Военная операция на Украине ,  
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Беспилотники второй день подряд попытались атаковать Брянскую область

Богомаз сообщил о шести сбитых в Брянской области беспилотниках
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Над городом Брянском и Брянским районом работает ПВО Министерства обороны России. Уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написал Богомаз, отметив, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

Позже он сообщил, что российские военные сбили еще три дрона самолетного типа. Затем подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили украинский беспилотник над Брянском, добавил Богомаз спустя полчаса.

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Фото:Владимир Астапкович / POOL / ТАСС

Накануне, 29 декабря, в Брянской области были сбиты четыре украинских дрона. По словам главы региона, два беспилотника были уничтожены над Стародубским муниципальным округом, другой — над Унечским районом, еще один — над Навлинским районом. Во всех четырех случаях Богомаз утверждал, что пострадавших и разрушений нет.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники дроны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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