В Белгородской области мужчина погиб при обстреле магазина

В Белгородской области мужчина погиб при обстреле магазина

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Мужчины погиб в поселке Красное Шебекинского городского округа в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«К большему горю погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине, травмы полученные им от осколков снаряда были несовместимы с жизнью. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков.

Также пострадала продавщица, ее доставили в больницу с осколочным ранением головы.

По словам Гладкова, осколки повредили магазин и линию электропередач. Аварийные службы в ближайшее время займутся ликвидацией последствий обстрела.