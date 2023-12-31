В Белгородской области мужчина погиб при обстреле магазина
Мужчины погиб в поселке Красное Шебекинского городского округа в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«К большему горю погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине, травмы полученные им от осколков снаряда были несовместимы с жизнью. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков.
Также пострадала продавщица, ее доставили в больницу с осколочным ранением головы.
По словам Гладкова, осколки повредили магазин и линию электропередач. Аварийные службы в ближайшее время займутся ликвидацией последствий обстрела.
Взаимосвязи
Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса
Значимость цифровой трансформации
Видео
Цифровая трансформация в торговле
Видео
Цифровая трансформация в строительстве
Видео
Цифровые технологии в жилой недвижимости
Видео
Реклама, ПАО Сбербанк