Захарова назвала ВСУ «террористическим зверьем» из-за обстрела Донецка

Донецк (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Обстрелять Донецк в новогоднюю ночь могло только «террористическое зверье», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удары украинских военных.

«Огонь опять велся по гражданским объектам. Есть убитые и раненые. Так могло поступить только террористическое зверье», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации ранее сообщило, что в ночь на 1 января ВСУ выпустили по Донецку как минимум 15 снарядов из реактивных систем залпового огня. Под удар попали Ворошиловский, Петровский и Буденновский районы города.

По данным представительства, в общей сложности в Донецке после обстрела погибли четыре человека, ранения различной степени тяжести получили 13 человек. Повреждены несколько многоквартирных домов, гостиница, бизнес-центр, магазин и школа.

Донецк также попал под обстрел 30 декабря. Тогда ВСУ выпустили по городу 117 снарядов, также применялись ударные беспилотники, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Погиб один человек, десять пострадали. Среди раненых были два фельдшера и водитель скорой помощи.