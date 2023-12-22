МЧС: пять пожарных пострадали при атаке беспилотника в Донецке

Пять пожарных пострадали при атаке дрона в Донецке

Пять спасателей пострадали при обстреле с беспилотника во время тушения пожара в Кировском районе Донецка, сообщает МЧС. Раненых госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Мэр города Кулемзин трижды сообщал об ударах дронов

Фото: МЧС России

В Донецке пять сотрудников пожарно-спасательной части пострадали при атаке беспилотника во время тушения пожара, сообщает МЧС.

«В Кировском районе загорелась хозяйственная постройка. Во время тушения спасатели МЧС России подверглись обстрелу с беспилотника», — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших госпитализировали, их жизни в настоящий момент ничего не угрожает, добавили в МЧС.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил в телеграм-канале, что из-за сброшенного днем боеприпаса с беспилотника в Кировском районе в поселке шахты им. Абакумова ранены два сотрудника предприятия «Вода Донбасса» 1963 и 1968 годов рождений и сотрудник районных электрических сетей 1972 года рождения.

Кулемзин 22 декабря несколько раз сообщал об атаках на Кировский район. Так, утром снаряд упал на территории детского сада, повреждены забор и остекление, пострадавших нет. Около 12:00 мэр города рассказал о сброшенном с дрона боеприпасе в поселке шахты «Лидиевка», там пострадали два мужчины 1957 и 1969 годов рождений. Также в результате «повторного сброса ВОП с беспилотника» был ранен сотрудник предприятия «Вода Донбасса» 1981 года рождения.

7 декабря при тушении пожара в Буденновском районе Донецка погибли двое сотрудников МЧС, еще 13 были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Также были повреждены шесть единиц техники.