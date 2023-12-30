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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин сообщил об одном погибшем и 10 раненных после обстрела Донецка

Пушилин: в результате обстрела Донецка погиб один человек, 10 пострадали
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Военная операция на Украине

В результате обстрела Донецка пострадали десять человек, один погиб, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

По его словам, среди раненых — «два фельдшера и водитель скорой медицинской помощи, которые пострадали в Кировском районе столицы региона из-за сброса боеприпаса с вражеского БПЛА». Пушилин добавил, что повреждения получили восемь жилых домостроений в ряде районов Донецка, в Никитовском районе Горловки повреждения зафиксировали у объектов энерго- и теплоснабжения.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу 117 боеприпасов, «применялась ствольная артиллерия калибром 122 мм, 152 мм, 155 мм, в том числе кассетного типа», и ударные беспилотники, уточнил Пушилин.

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Фото:МЧС России

19 декабря под обстрел попали шесть районов Донецка. В Киевском районе четыре человека — три женщины и пожилой мужчина — получили ранения, всего раненых было около десяти. В результате атаки повреждения получили автомобили, больница, жилые дома и школы.

Теги
Денис Пушилин обстрел Донецк ДНР Украина
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