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Военная операция на Украине ,  
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Глава ДНР Пушилин сообщил о массированном обстреле Донецка

Глава ДНР Пушилин: Донецк попал под массированный обстрел ВСУ, семеро ранены
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Военная операция на Украине
По предварительной информации, ранены семь человек, сообщил Пушилин

Донецк в ночь на 1 января попал под массированный обстрел ВСУ из реактивных систем залпового огня, сообщил в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, обстрелу подверглись центр города, Калининский и Буденновский районы.

По предварительной информации, ранены семь человек.

Всего по Донецку было выпущено как минимум 15 снарядов из РСЗО, следует из сообщений Совместного центра по контролю и координации. 

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Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Под обстрел Донецк также попал 30 декабря. Тогда погиб один человек, десять пострадали, сообщал Пушилин. Восемь жилых домостроений были повреждены, в Никитовском районе Горловки повреждения зафиксировали у объектов энерго- и теплоснабжения.

Тогда ВСУ выпустили по городу 117 боеприпасов, заявил глава ДНР.

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Донецк Денис Пушилин обстрел ВСУ Военная операция на Украине
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