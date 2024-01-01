Глава ДНР Пушилин сообщил о массированном обстреле Донецка

По предварительной информации, ранены семь человек, сообщил Пушилин

Донецк в ночь на 1 января попал под массированный обстрел ВСУ из реактивных систем залпового огня, сообщил в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, обстрелу подверглись центр города, Калининский и Буденновский районы.

По предварительной информации, ранены семь человек.

Всего по Донецку было выпущено как минимум 15 снарядов из РСЗО, следует из сообщений Совместного центра по контролю и координации.

Под обстрел Донецк также попал 30 декабря. Тогда погиб один человек, десять пострадали, сообщал Пушилин. Восемь жилых домостроений были повреждены, в Никитовском районе Горловки повреждения зафиксировали у объектов энерго- и теплоснабжения.

Тогда ВСУ выпустили по городу 117 боеприпасов, заявил глава ДНР.