Глава ДНР Пушилин сообщил о массированном обстреле Донецка
Донецк в ночь на 1 января попал под массированный обстрел ВСУ из реактивных систем залпового огня, сообщил в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, обстрелу подверглись центр города, Калининский и Буденновский районы.
По предварительной информации, ранены семь человек.
Всего по Донецку было выпущено как минимум 15 снарядов из РСЗО, следует из сообщений Совместного центра по контролю и координации.
Под обстрел Донецк также попал 30 декабря. Тогда погиб один человек, десять пострадали, сообщал Пушилин. Восемь жилых домостроений были повреждены, в Никитовском районе Горловки повреждения зафиксировали у объектов энерго- и теплоснабжения.
Тогда ВСУ выпустили по городу 117 боеприпасов, заявил глава ДНР.
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