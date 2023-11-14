В России пенсии увеличатся в 2024 году на 7,5%

Госдума утвердила закон о повышении пенсий в 2024 году

Повышение страховых пенсий в 2024 году на 7,5% коснется 32 млн неработающих пенсионеров, пояснил председатель Госдумы Володин

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Государственная дума приняла во втором и в третьем чтениях закон об увеличении в 2024 году пенсий неработающим пенсионерам. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

«С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Это решение коснется более 32 млн граждан», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Средства, необходимые для поддержки пенсионеров, уже заложены в проекте федерального бюджета, сообщил он: дополнительные расходы на повышение пенсий в следующем году составят около 234 млрд руб.

Повысить выплаты пенсионерам на законодательном уровне поручил президент России Владимир Путин.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что после индексации в 2024 году на 7,5% (прогнозируемый в 2023 году уровень инфляции) средний размер пенсий в России составит 23,2 тыс. руб. в месяц.

Всего в России, по данным на 1 сентября, насчитывается 41,2 млн пенсионеров, из них 33,6 млн неработающих и 7,6 млн работающих. Средний размер пенсии у граждан, состоящих на учете в Социальном фонде, составлял 19,58 тыс. руб.

Силуанов объяснял большое число неработающих пенсионеров соотношением уровня пенсии и предлагаемых зарплат: «Пенсии с учетом индексации в последние два года существенно подросли. И если идти работать, работодатели не всегда предлагают достойный уровень оплаты».

Многие пенсионеры предпочитают не работать по состоянию здоровья или ухаживать за внуками.

В проекте бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов говорится, что страховые пенсии для неработающих пенсионеров в 2025 и 2026 годах будут индексировать по два раза в год.