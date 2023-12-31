В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он. В 19:20 воздушную тревогу отменили, предупреждение действовало 13 минут.
Днем 31 декабря в городе также объявляли воздушную тревогу. Она продлилась примерно 20 минут.
Ранее власти Белгородской области объявляли ракетную опасность в регионе, которая действовала около 30 минут. Жителей Белгорода просили спуститься в укрытия.
Минобороны России, в свою очередь, сообщало, что средства ПВО сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины над территорией Ростовской области.
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