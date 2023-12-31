В Севастополе снова объявили воздушную тревогу

В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу

В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу, она продлилась 13 минут. Предупреждение также действовало днем около 20 минут

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он. В 19:20 воздушную тревогу отменили, предупреждение действовало 13 минут.

Днем 31 декабря в городе также объявляли воздушную тревогу. Она продлилась примерно 20 минут.

Над Севастополем сбили беспилотник Политика

Ранее власти Белгородской области объявляли ракетную опасность в регионе, которая действовала около 30 минут. Жителей Белгорода просили спуститься в укрытия.

Минобороны России, в свою очередь, сообщало, что средства ПВО сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины над территорией Ростовской области.