Песков опроверг перезапись новогоднего обращения Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам перезаписали в связи с обстрелом Белгорода.
«Нет, это не так», — приводит его слова «РИА Новости». Соответствующие утверждения, распространенные в телеграм-каналах, Песков назвал неправдой.
Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода 30 декабря, в результате чего погибли 24 человека, еще 107 получили ранения. По данным Минобороны России, украинская сторона задействовала в этой атаке две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды системы залпового огня Vampire, произведенные в Чехии.
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