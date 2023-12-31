Песков опроверг перезапись новогоднего обращения Путина

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам перезаписали в связи с обстрелом Белгорода.

«Нет, это не так», — приводит его слова «РИА Новости». Соответствующие утверждения, распространенные в телеграм-каналах, Песков назвал неправдой.

Ранее телеграм-канал «Образ будущего» без ссылки на источник сообщил, что обращение президента России на Новый год переписано. По его данным, там будет содержаться отдельное заявление главы государства о событиях в Белгороде.

Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода 30 декабря, в результате чего погибли 24 человека, еще 107 получили ранения. По данным Минобороны России, украинская сторона задействовала в этой атаке две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды системы залпового огня Vampire, произведенные в Чехии.