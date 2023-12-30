Владимир Путин поздравил с Новым годом Вучича, Орбана и папу римского

Путин поздравил с Новым годом только трех европейских лидеров

Поздравления Путина с Новым годом получили президент Сербии Вучич, премьер Венгрии Орбан и папа римский Франциск, а также экс-президент Франции Саркози и бывший канцлер ФРГ Шредер. Всего Путин поздравил более 30 политиков

Виктор Орбан и Александр Вучич (Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС)

Владимир Путин направил поздравления руководителям зарубежных стран, среди европейских лидеров их получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич и папа римский Франциск (в политическом плане папа римский не только глава католической церкви, но и суверенного государства Ватикан).

В послании Орбану Путин написал, что страны смогли «сохранить позитивную динамику» отношений, «несмотря на непростую международную обстановку». В поздравлении Вучичу Путин отметил, что, вопреки тем же преградам, отношения Москвы и Белграда «развиваются в конструктивном ключе».

В письме папе римскому Путин подчеркнул его «приверженность ценностям гуманизма и справедливости» и выразил надежду, что деятельность Франциска будет «способствовать укреплению мира, согласия и взаимопонимания между народами».

Среди остальных политиков, получивших поздравления Путина, — председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Таджикистана Эмомали Рахмон, Киргизии Садыр Жапаров, Армении Ваанг Хачатурян (а также премьер-министр Никол Пашинян), Сирии Башар Асад, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ЮАР Сирил Рамафоса, Бразилии Луис Лула да Силва, Венесуэлы Николас Мадуро, Никарагуа Даниэль Ортега, Лаоса Тхонглун Сисулит, Боливии Луис Арсе, Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Индии Драупади Мурму (а также премьер-министр Нарендра Моди), Вьетнама Во Ван Тхыонг.

Также поздравления были направлены лидерам республик Южная Осетия и Абхазия Алану Гаглоеву и Аслану Бжании.

Кроме того, послания получили некоторые бывшие главы государств — Нурсултан Назарбаев (Казахстан), Серж Саргсян и Роберт Кочарян (Армения), Гурбангулы Бердымухамедов (Туркменистан), Рауль Кастро (Куба), Нгуен Фу Чонг (Вьетнам) и двое европейских политиков — экс-президент Франции Николя Саркози и бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.