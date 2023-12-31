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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле Белгорода погиб военный следователь

При обстреле Белгорода погиб военный следователь
Сюжет
Военная операция на Украине
Михаил Конопицин
Михаил Конопицин (Фото: СК РФ)

Офицер Следственного комитета Михаил Конопицин погиб при исполнении служебного долга в результате обстрелов Белгорода со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба СК.

«30 декабря 2023 года в результате ракетного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в городе Белгороде погиб следователь военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мулинскому гарнизону старший лейтенант юстиции Михаил Юрьевич Конопицин», — говорится в сообщении СК.

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Как уточнили в Следственном комитете, с 19 ноября 2023 года Конопицин принимал участие в расследовании военных преступлений ВСУ в отношении мирных граждан и военнослужащих России.

По факту его гибели возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным Конопицина и поручил оказать поддержку его семье.

В СК отметили, что Конопицин перешел в структуру военных следственных органов в мае 2023 года, до этого занимал должность командира взвода противотанковых управляемых ракет в Вооруженных силах России. 6 января 2024 года ему должно было исполниться 28 лет.

Центр Белгорода подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ 30 декабря, в результате погибли 24 человека, еще 108 получили ранения. Среди жертв и пострадавших есть дети.

Белгород после обстрела. Фотографии
Фотогалерея 

Москва созвала заседание Совбеза ООН по факту обстрелов Белгорода, в ходе которого постпред России при всемирной организации Василий Небензя назвал атаку на город заранее спланированным «актом терроризма» против мирного населения. По его словам, за этим стоит не только Киев, но и Брюссель, Лондон и Вашингтон. Небензя также предупредил об ужесточении реакции России на рост числа угроз в отношении нее.

В ООН, комментируя удары ВСУ по Белгороду, указали на нарушение международного гуманитарного права, назвали эту атаку неприемлемой и призвали прекратить подобную практику.

Теги
Россия Украина Белгород СК РФ
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