Лавров сообщил об уголовных делах против 900 украинцев

Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Следственный комитет (СК) возбудил более 4 тыс. уголовных дел в отношении примерно 900 человек, напрямую ответственных за преступления в России и связанных с украинскими властями, заявил «РИА Новости» министр иностранных дел Сергей Лавров.

«В их числе не только члены радикальных националистических объединений, представители украинских силовых структур и наемники, но и представители военного и политического руководства Украины», — уточнил министр.

Лавров добавил, что сотрудники российских правоохранительных органов фиксируют преступления, совершенные представителями украинских властей, не ограничиваясь только 2022–2023 годами, то есть с начала военной операции на Украине. По его словам, речь идет о периоде с 2014 года.

Глава МИД России выразил уверенность, что все виновные в совершении преступлений против населения Донбасса понесут ответственность.

Ранее МВД России объявило в розыск командующего воздушными силами вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука. Главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, командующего военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу и командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов украинских военно-воздушных сил Сергея Бурденюка, в свою очередь, обвиняют в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. СК считает их причастными к атакам беспилотных летательных аппаратов на гражданские объекты России.