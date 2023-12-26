В России объявили в розыск командующего воздушными силами Украины

Николай Олещук (Фото: MykolaOleshchuk / Telegram)

МВД России объявило в розыск по уголовной статье командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, следует из базы розыска ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

В начале октября 2023 года Следственный комитет заочно предъявил обвинения Олещуку по статье о теракте, совершенному группой лиц по предварительному сговору (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК, до 20 лет лишения свободы).

Тогда подобные обвинения предъявили также главе ГУР Украины Кириллу Буданову, командующему Военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.

СК назвал их причастными к атакам беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в России. В период с апреля 2022 по сентябрь 2023 года по российским объектам было нанесено свыше 100 ударов с применением дронов, добавили в ведомстве.

По подсчетом РБК, к концу августа 2023 года, ВСУ атаковали российские территории беспилотниками свыше 500 раз.

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МВД 14 декабря объявило в розыск генерал-лейтенанта Буданова по статье УК, не уточнив, по какой именно.

Накануне, 25 декабря, Басманный суд Москвы заочно арестовал его, обвинив в совершении 104 преступлений по статье о теракте.

Ранее ФСБ назвала Буданова организатором взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года.