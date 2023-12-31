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Приостановка ДРСМД ,  
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Лавров предупредил о мерах в ответ на развертывание США запрещенных ракет

Лавров: Россия примет меры в ответ на развертывание США запрещенных ракет
Сюжет
Приостановка ДРСМД

Москва примет серьезные меры в ответ на развертывание США наземных ракетных систем, ранее запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил «РИА Новости» министр иностранных дел Сергей Лавров.

«В силу характеристик и особенностей применения вооружений упомянутого класса вопрос об их развертывании враждебно настроенными странами весьма чувствителен с точки зрения национальной безопасности России», — объяснил Лавров.

Он добавил, что создание США дополнительных ракетных рисков потребует от России «принятия серьезных ответных мер».

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Политика

В 2018 году бывший президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении договора из-за создания ракет 9М729, которые якобы обладают большей дальностью полета. Процесс запустили в феврале 2019 года. Россия также объявила о своем выходе. В итоге 2 августа 2019 года ДРСМД прекратил свое действие.

В сентябре 2023 года США разместили на острове Борнхольм ракетные системы, запрещенные договором. Ракеты SM-6 (RIM-174 Standard ERAM) появились там в рамках совместных военных учений с Данией.

22 декабря замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что приближается момент, когда Москва может ответить на развертывание США ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, Вашингтон стремится к «практической реализации» планов по скорейшему развертыванию таких ракет, и до недавнего времени «чуть ли не единственным препятствием» было отсутствие у США нужного вооружения.

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Теги
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ДРСМД Сергей Лавров США ракеты Россия
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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