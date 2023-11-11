Глава РСМД назвал санкции Канады против него и других ученых слабостью

Санкции Канады против российских ученых — признак слабости, заявил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, который тоже оказался в санкционном списке.

«Введение санкций против ученых — признак слабости канадских властей, а также тех, кто лоббировал данное решение. Способом борьбы с учеными становится не дискуссия и аргументы, а ограничительные меры, запреты, цензура, стигматизация и навешивание ярлыков», — говорится в его сообщении в телеграм-канале «Санкции. Экспертиза».

Он добавил, что согласно «истории и опыту», «задавить иное мнение такими способами невозможно, особенно если ты сам претендуешь на свободу слова и мнений».

10 ноября МИД Канады отчиталось о введении санкций против Института государства и права РАН, певицы Жасмин, историка и автора нового учебника по этой дисциплине для школьников Александра Чубарьяна, декана факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова, главы РСМД Тимофеева и других. Помимо этого, санкции ввели против изданий «Известия» и «Парламентская газета», а также телеканала РЕН ТВ.

Под канадскими санкциями против России находятся почти 1,4 тыс. человек и почти 500 организаций. Россия считает вводимые против нее ограничения незаконными.