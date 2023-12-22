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Приостановка ДРСМД ,  
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МИД увидел, что «назревает момент» для ответа США на развертывание ракет

Сергей Рябков: назревает момент для ответа США на развертывание ракет
Сюжет
Приостановка ДРСМД
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Гавриил Григоров / kremlin.ru)

Близится момент, когда Москва может ответить на развертывание США ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» замглавы МИД России Сергей Рябков.

«В нашей решимости зеркально материально ответить Вашингтону не должно быть никаких сомнений. Судя по развитию событий, назревает момент, когда необходимые политические решения в Москве могут быть оперативно приняты. Наш ответ не заставит себя ждать», — сказал Рябков.

По словам замминистра, США стремятся «к практической реализации их планов по скорейшему развертыванию РСМД наземного базирования». До недавнего времени «чуть ли не единственным препятствием на этом пути» было отсутствие у Вашингтона вооружений такого класса.

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Фото:Миша Фридман / Getty Images

Однако сейчас подобные образцы уже существуют «в железе», в том числе в Европе. Много разговоров о том, что такие системы будут «вот-вот» развернуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил Рябков.

Договор между США и СССР о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан 8 декабря 1987 года Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Соглашение носило бессрочный характер.

В августе 2019 года Вашингтон вышел из него в одностороннем порядке. В России в ответ приняли закон о приостановке действия ДРСМД.

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Теги
Россия США ДРСМД Сергей Рябков
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