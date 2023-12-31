Нетаньяху предупредил о месяцах войны в секторе Газа

Нетаньяху: война в секторе Газа продлится еще несколько месяцев

Война с палестинским исламистским движением ХАМАС в секторе Газа продлится еще несколько месяцев, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит газета The Times of Israel.

По словам Нетаньяху, военный потенциал ХАМАС «уничтожается шаг за шагом», и на данный момент армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 8 тыс. боевиков.

24 декабря Нетаньяху рассказал о расширении боевых действий в секторе Газа. По его словам, это «единственный способ вернуть наших похищенных» — заложников, которых 7 октября боевики ХАМАС увезли в сектор Газа и удерживают на территории региона.

26 декабря Нетаньяху заявил, что палестинское общество должно быть «дерадикализовано», движение ХАМАС — уничтожено, а сектор Газа — демилитаризован. Это три ключевые предпосылки мира между Израилем и «его палестинскими соседями» в эксклаве. Он отметил, что сценарий, при котором этот процесс в секторе проведет Палестинская администрация, руководящая второй частью Палестины на Западном берегу Иордан, является несбыточной мечтой.