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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Нетаньяху предупредил о месяцах войны в секторе Газа

Нетаньяху: война в секторе Газа продлится еще несколько месяцев
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Война с палестинским исламистским движением ХАМАС в секторе Газа продлится еще несколько месяцев, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит газета The Times of Israel.

По словам Нетаньяху, военный потенциал ХАМАС «уничтожается шаг за шагом», и на данный момент армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 8 тыс. боевиков.

NYT назвала просчеты военных во время нападения ХАМАС на Израиль
Политика
Фото:Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

24 декабря Нетаньяху рассказал о расширении боевых действий в секторе Газа. По его словам, это «единственный способ вернуть наших похищенных» — заложников, которых 7 октября боевики ХАМАС увезли в сектор Газа и удерживают на территории региона.

26 декабря Нетаньяху заявил, что палестинское общество должно быть «дерадикализовано», движение ХАМАС — уничтожено, а сектор Газа — демилитаризован. Это три ключевые предпосылки мира между Израилем и «его палестинскими соседями» в эксклаве. Он отметил, что сценарий, при котором этот процесс в секторе проведет Палестинская администрация, руководящая второй частью Палестины на Западном берегу Иордан, является несбыточной мечтой.

По последним данным палестинской стороны, в секторе Газа с 7 октября погибли более 20 тыс. человек, ранения получили более 53 тыс. человек. Число погибших с 7 октября израильских военных достигло 485, общие потери Израиля в войне составили порядка 1,3 тыс. человек.

Теги
Израиль Биньямин Нетаньяху сектор Газа ХАМАС
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