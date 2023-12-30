NYT назвала просчеты военных во время нападения ХАМАС на Израиля

Армия Израиля не была готова к отражению нападения, которое совершил ХАМАС 7 октября: не хватало людей, оснащения, были проблемы со связью и организацией, потенциал боевиков недооценили. Погибли около 1,2 тыс. мирных жителей

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Военные Израиля во время нападения ХАМАС на страну 7 октября располагали недостаточным количеством сил и вооружений, не находились на нужных позициях и испытывали проблемы с организацией, пишет The New York Times (NYT). Газета провела собственное расследование этих событий на основе интервью и обзора документов правительства Израиля и военных, в том числе видеоматериалов.

Собеседники издания рассказали, что у армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не было плана того, как реагировать на подобную атаку, солдаты «наверстывали упущенное по ходу дела», пишет NYT. Это подтвердили трое высокопоставленных военных. В частности, генерал-майор израильских резервистов и бывший глава южного командования вооруженных сил Йом Тов Самия отметил, что у ЦАХАЛ не было надлежащей подготовки и оснащения для такой операции, а генерал в отставке и бывший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху по национальной безопасности Яаков Амидрор сказал, что «армия не готовится к вещам, которые, по ее мнению, невозможны».

В ЦАХАЛ в ответ на запрос NYT сообщили, что рассматривать вопросы подобного рода будут позднее.

Как пишет газета, первую линию обороны составляли отряды быстрого реагирования из числа гражданских лиц — у них была разная степень подготовки, некоторые из их подразделений были плохо обучены и недостаточно оснащены, рассказали источники NYT. Эту линию обороны быстро прорвали. Как указал майор запаса Давиди Бен Цион, отряды не готовили к мгновенному реагированию, согласно инструкциям, они должны быть готовы к бою через 24 часа.

Кадровые военные тоже были застигнуты врасплох нападением. Во-первых, в районе границы с сектором Газа находились только три пехотных батальона и один танковый. Из-за религиозных праздников многие солдаты отсутствовали на местах. По оценке одного высокопоставленного военного офицера, не было около половины из 1,5 тыс. человек. Поэтому во время нападения военные часто были сосредоточены на защите самих себя, а не мирных жителей.

Во-вторых, в ЦАХАЛ недооценили потенциал ХАМАС. Еще в начале дня 7 октября в докладах военных говорилось, что у боевиков хватит сил только прорвать приграничные заграждения. В реальности те проникли вглубь территории в 30 местах, с крупнокалиберными пулеметами, гранатометами, бомбами. «У террористов было явное тактическое преимущество в огневой мощи», — сказал резервист контртеррористического подразделения, участвовавший в боях 7 октября, Яир Ансбахер. Как пишет NYT, израильские солдаты были вооружены только пистолетами и штурмовыми винтовками.

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Во время нападения ХАМАС на Израиль погибли примерно 1,2 тыс. человек, еще более 200 оказались в заложниках. Около сотни из них удалось освободить, некоторые погибли. В секторе Газа в ходе боевых действий после нападения погибли уже свыше 20 тыс. человек.

Боевики, захватив военную базу Реим в приграничном районе, смогли нарушить связь между местными подразделениями. На базе в момент нападения не было командира бригады и ключевого персонала, многие солдаты спали и были убиты прямо в койках.

Также ХАМАС устраивал засады на шоссе, которые вели к приграничным кибуцам (общинам), солдат не решались посылать туда, и они не могли добраться к гражданским.

Как пишет газета, некоторые военные получали сообщения с просьбами от помощи от мирных жителей через WhatsApp. Другим было поручено просматривать каналы в Telegram и новости, чтобы искать цели. Один из офицеров сказал газете, что не было никаких «конкретных миссий». Солдатам сказали «просто взять оружие» и «спасать людей».