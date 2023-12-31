Ким Чен Ын: армия КНДР должна быть готова умиротворить всю Южную Корею

Ким Чен Ын призвал армию быть готовой к «умиротворению» всей Южной Кореи

Военные КНДР должны быть готовы в случае непредвиденной ситуации умиротворить всю Южную Корею, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).

«Народная армия должна внимательно следить и чутко управлять быстро меняющейся ситуацией с безопасностью на Корейском полуострове <...> и должна продолжить подготовку к грандиозным событиям, направленную на то, чтобы умиротворить всю территорию Южной Кореи <...> включая ядерную силу в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Ким Чен Ын.

Он заключил, что военная промышленность станет надежным гарантом реализации стратегии оборонного развития КНДР за счет производства техники.

28 декабря северокорейский лидер призвал армию и военную промышленность КНДР активизировать усилия по подготовке к возможной войне.

В конце ноября Южная Корея частично приостановила действие соглашения о снижении напряженности в военной сфере с Северной Кореей от 19 сентября 2018 года. Поводом для этого стал успешный запуск Пхеньяном разведывательного спутника «Манригён-1». ЦТАК подчеркивало, что это повысит готовность страны к военным действиям, вероятность которых повышается «из-за весьма опасных военных акций врагов».

В ответ Северная Корея расторгла соглашение, обвинив соседнее государство в «преднамеренных и провокационных маневрах», которые довели ситуацию до «неконтролируемой».

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США и Южная Корея стремительно наращивают сотрудничество в области ядерного сдерживания Северной Кореи на фоне участившихся ракетных испытаний и запуска ее первого военного спутника в конце ноября. 19 декабря Вашингтон и Сеул провели воздушные учения с использованием американских стратегических бомбардировщиков B-1B.