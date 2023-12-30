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Военная операция на Украине ,  
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В Запорожской области не будут сокращать комендантский час в Новый год

Балицкий: комендантский час в Новый год не будут сокращать из-за ЧП в Белгороде
Сюжет
Военная операция на Украине

В Запорожской области не будут сокращать комендантский час в новогоднюю ночь из-за обстрела центра Белгорода, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«В связи с террористическим актом в Белгородской области, принято решение усилить меры безопасности в период новогодних праздников. Комендантский час в новогоднюю ночь сокращаться не будет», — написал губернатор.

В ряде округов, в частности, в Бердянском и Мелитопольском, комендантский час будет действовать с 22:00 по 5:00, на остальной территории Запорожской области — с 21:00 до 5:00.

Ранее 30 декабря Балицкий сообщил, что в новогоднюю ночь комендантский час не будет действовать с 22:00 31 декабря 2023 года до 1:00 1 января 2024 года. Он напомнил, что в Запорожской области действует запрет на использование фейерверков и пиротехники.

В Запорожской области повредили инфраструктурный объект
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Фото:John Moore / Getty Images

Удар по центру Белгорода произошел около 15:00 30 декабря. Минобороны сообщило, что для обстрела украинские военные использовали две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды системы залпового огня Vampire чешского производства. Обе ракеты и большую часть снарядов перехватили, но несколько из них и кассетные части от сбитых ракет упали в Белгороде.

По данным на 21:00 30 декабря, в результате атаки 14 человек погибли, в том числе трое детей, и 108 пострадали; 17 человек — пятеро детей и 12 взрослых — находятся в тяжелом состоянии.

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По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава и группа МЧС; Следственный комитет завел дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 и ст. 167 УК (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Офис генсека ООН, комментируя удар Вооруженных сил Украины по Белгороду, осудил атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.

Теги
Запорожская область Евгений Балицкий комендантский час Новый год Белгород Украина обстрел
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