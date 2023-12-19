В Запорожской области повредили инфраструктурный объект

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На подконтрольной Украине части Запорожской области поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава военной администрации региона Юрий Малашко в своем телеграм-канале.

«Поступили сообщения о повреждении <...> объекта инфраструктуры. Без пострадавших», — уточнил Малашко. Воздушной тревоги не было.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

16 декабря российская авиация сбила украинский вертолет Ми-8 в окрестностях города Орехов в Запорожской области, сообщило российское оборонное ведомство.

17 декабря глава военной администрации Днепропетровской области Украины Сергей Лысак сообщил, что в Никопольском районе получил повреждения объект инфраструктуры.