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Военная операция на Украине ,  
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В Запорожской области повредили инфраструктурный объект

В Запорожской области повредили объект инфраструктуры
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Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

На подконтрольной Украине части Запорожской области поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава военной администрации региона Юрий Малашко в своем телеграм-канале.

«Поступили сообщения о повреждении <...> объекта инфраструктуры. Без пострадавших», — уточнил Малашко. Воздушной тревоги не было.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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16 декабря российская авиация сбила украинский вертолет Ми-8 в окрестностях города Орехов в Запорожской области, сообщило российское оборонное ведомство.

17 декабря глава военной администрации Днепропетровской области Украины Сергей Лысак сообщил, что в Никопольском районе получил повреждения объект инфраструктуры.

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Теги
Запорожская область инфраструктура Украина Россия
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