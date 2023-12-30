Синоптик Позднякова: более 10% от месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь

За ночь в Москве выпало более 10% от месячной нормы осадков

За ночь с 29 на 30 декабря в Москве выпало более 10% от месячной нормы осадков — сначала в виде мокрого снега, а затем дождя, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в телеграм-канале.

«Ночью 30 декабря погоду в столичном регионе определял теплый атмосферный фронт. Он отметился сначала в виде мокрого снега, а затем и дождя. За ночь выпало более 10% от месячной нормы осадков», — написала Позднякова.

По прогнозам синоптика, днем 30 декабря температура в столице ожидается на уровне плюс 2-3 градуса, с небольшими осадками, преимущественно в виде дождя, на дорогах образуется «снежная каша».

В канун Нового года, в воскресенье, 31 декабря, Гидрометцентр прогнозировал в Москве и Подмосковье похолодание. По данным синоптиков, 31 декабря в столице ожидается облачная погода со снегом, температура воздуха ночью и утром составит от минус 3 до минус 1 градуса, в Подмосковье от минус 5 до нуля градусов. Однако уже днем температура понизится в Москве до минус 10, а в области — до минус 13 градусов.

В новогоднюю ночь температура воздуха в регионе составит от минус 15 до минус 10 градусов. Днем 1 января синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков, при этом температурных изменений не ожидается.

О понижении температуры до минусовой 31 декабря и 1 января говорил и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «В ночь с 31 декабря на 1 января, в момент смены года, скажем так, температура в столице опустится до минус пяти-десяти [градусов]. 1 января тоже будет довольно прохладно, днем в пределах минус четырех-девяти [градусов] и с небольшими осадками в виде слабого снега», — рассказывал синоптик.