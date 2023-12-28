Синоптик пообещал москвичам «русскую зиму» на январских каникулах
Январские каникулы в Москве пройдут на фоне «настоящей русской зимы», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
«Первый январский день выдастся холодным — не выше минус 8–13 [градусов]. Каникулы в целом пройдут под управлением настоящей русской зимы. По ночам столбики термометров будут опускаться до минус 15–20 [градусов]», — рассказал синоптик.
В отдельные дни пройдут снегопады, предупредил Тишковец, а дневная температура понизится максимум до минус 16 градусов.
28 декабря Гидрометцентр России предупредил, что 31 декабря в Москве и Московской области ожидается похолодание — температура воздуха может опуститься до минус 13 градусов. По данным синоптиков, в столице ожидается облачная погода со снегом, температура воздуха ночью и утром составит от минус 3 до минус 1 градуса, в Подмосковье — от минус 5 до нуля градусов.
Синоптики отмечают, что самая холодная новогодняя ночь зафиксирована в 2003 году, тогда температура опустилась до минус 15,4 градуса. Они предполагают, что предстоящий Новый год войдет в тройку самых холодных в XXI веке.
Взаимосвязи
Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса
Значимость цифровой трансформации
Видео
Цифровая трансформация в торговле
Видео
Цифровая трансформация в строительстве
Видео
Цифровые технологии в жилой недвижимости
Видео
Реклама, ПАО Сбербанк