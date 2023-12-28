Синоптик пообещал москвичам «русскую зиму» на январских каникулах

Тишковец: январские каникулы в Москве пройдут с морозами до минус 15 градусов

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Январские каникулы в Москве пройдут на фоне «настоящей русской зимы», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«Первый январский день выдастся холодным — не выше минус 8–13 [градусов]. Каникулы в целом пройдут под управлением настоящей русской зимы. По ночам столбики термометров будут опускаться до минус 15–20 [градусов]», — рассказал синоптик.

В отдельные дни пройдут снегопады, предупредил Тишковец, а дневная температура понизится максимум до минус 16 градусов.

28 декабря Гидрометцентр России предупредил, что 31 декабря в Москве и Московской области ожидается похолодание — температура воздуха может опуститься до минус 13 градусов. По данным синоптиков, в столице ожидается облачная погода со снегом, температура воздуха ночью и утром составит от минус 3 до минус 1 градуса, в Подмосковье — от минус 5 до нуля градусов.

Синоптики отмечают, что самая холодная новогодняя ночь зафиксирована в 2003 году, тогда температура опустилась до минус 15,4 градуса. Они предполагают, что предстоящий Новый год войдет в тройку самых холодных в XXI веке.