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Общество ,  
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Синоптик пообещал москвичам «русскую зиму» на январских каникулах

Тишковец: январские каникулы в Москве пройдут с морозами до минус 15 градусов
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Январские каникулы в Москве пройдут на фоне «настоящей русской зимы», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«Первый январский день выдастся холодным — не выше минус 8–13 [градусов]. Каникулы в целом пройдут под управлением настоящей русской зимы. По ночам столбики термометров будут опускаться до минус 15–20 [градусов]», — рассказал синоптик.

В отдельные дни пройдут снегопады, предупредил Тишковец, а дневная температура понизится максимум до минус 16 градусов.

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28 декабря Гидрометцентр России предупредил, что 31 декабря в Москве и Московской области ожидается похолодание — температура воздуха может опуститься до минус 13 градусов. По данным синоптиков, в столице ожидается облачная погода со снегом, температура воздуха ночью и утром составит от минус 3 до минус 1 градуса, в Подмосковье — от минус 5 до нуля градусов.

Синоптики отмечают, что самая холодная новогодняя ночь зафиксирована в 2003 году, тогда температура опустилась до минус 15,4 градуса. Они предполагают, что предстоящий Новый год войдет в тройку самых холодных в XXI веке.

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Теги
Евгений Тишковец Москва Погода морозы Фобос

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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