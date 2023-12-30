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Военная операция на Украине ,  
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СБУ заподозрила основателя «Хортицы» в «финансировании» России

СБУ заподозрила главу «Хортицы» в сотрудничестве с Россией из-за закупок спирта
Сюжет
Военная операция на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила основателю холдинга Global Spirits (выпускал водку под брендами «Хортица», «Мороша», «Первак» и др.) Евгению Черняку (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) подозрения в «финансировании» России, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По данным следствия, после начала российской военной операции на Украине компании Черняка продолжили вести бизнес с Россией.

«Установлено, что в течение 2022 года только в виде уплаты налогов и сборов подчиненные ему предприятия перечислили в бюджет России около 6 млрд в гривневом эквиваленте. Задокументировано, что предприятия фигуранта, расположенные на территории четырех стран Центральной Азии и Южного Кавказа, закупали в России промышленные объемы спирта и другую сопутствующую продукцию», — заявили в СБУ.

В офисах холдинга на Украине провели обыски и нашли «документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности» в пользу России.

В итоге Черняка и еще шестерых топ-менеджеров его компаний подозревают по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос о наложении ареста на их частное и корпоративное имущество для передачи в управление АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений), добавили в СБУ.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

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В России против Черняка заведено дело о спонсировании терроризма. Следственный комитет считает, что бизнесмен и «иные лица» вступили в сговор и направили ВСУ и другим украинским подразделениям 500 млн руб. Кроме того, как утверждает следствие, бизнесмен поставил на Украину товары военного назначения стоимостью 90 млн руб. В августе 2023 года суд в Москве заочно арестовал Черняка, его объявили в розыск.

После февраля 2022 года Global Spirits заявила об отзыве лицензии на производство алкогольной продукции на российском и белорусском рынках. В мае того же года у заводов «Русский север» (Вологодская область) и «Родник и К» (Подмосковье), которые выпускали в России водку из портфеля Global Spirits, появился новый собственник — Александр Беспалов. В июле 2023 года суд в Москве арестовал Беспалова, а главе «Родник и К» Андрею Лазутину избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Теги
СБУ Украина Хортица Водка обвинения
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