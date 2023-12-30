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Экономика ,  
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Минэк предложил ввести квоты на экспорт рыбных консервов и морепродуктов

Минэк предложил квоты на экспорт рыбных консервов и морепродуктов в 2024 году

Минэкономразвития предложило ввести тарифные квоты на экспорт консервов из рыбы и морепродуктов. Документ, подготовленный министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить тарифные квоты на вывоз с территорий отдельных субъектов Российской Федерации за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, консервированной продукции из рыбы и консервированных морепродуктов, произведенных на территориях соответствующих субъектов», — говорится в документе.

Квоты предлагается ввести до 31 декабря 2024 года включительно. При этом в проекте пока определены показатели лишь для Калининградской области: объем квоты для консервированной рыбы — ‎4,4 тыс. т, для морепродуктов — 100 т.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

С начала октября группа компаний «За Родину» — один из крупнейших производителей рыбных консервов в Калининградской области — перестала отгружать продукцию на экспорт после введения новой пошлины с привязкой курса рубля к доллару. «С учетом того, что рентабельность 3% на кильку в томатном соусе — основной продукт, который мы продаем сегодня на экспорт в страны СНГ, — и 7% пошлина, это, соответственно, минус 4%», — объяснил председатель совета директоров предприятия Сергей Лютаревич. По его словам, пошлина коснулась «львиной доли» продукции компании.

Пошлину, которую также называют «курсовой рентой», ввели до конца 2024 года. Ее размер варьируется: 0% стоимости при среднем значении курса до 80 руб. за период мониторинга; 4% — при курсе 80–85 руб.; 4,5% — при курсе от 85 до 90 руб.; 5,5% — при курсе 90–95 руб.; 7% — при курсе более 95 руб. На 30 декабря курс доллара составляет 89,7 руб.

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Теги
Минэкономразвития квота рыба морепродукты рыбные консервы

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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