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В Калининграде заявили о приостановке рыбного экспорта из-за новых пошлин

В Калининграде заявили о приостановке рыбного экспорта из-за «курсовой ренты»
Производитель рыбных консервов «За Родину» сообщил, что перестал отгружать на экспорт продукцию из-за потери рентабельности на фоне введения «курсовой ренты»: рентабельность экспорта кильки была 3%, новая пошлина составляет 7%
На производстве компании &laquo;За Родину&raquo;
На производстве компании «За Родину» (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Один из крупнейших производителей рыбных консервов в Калининградской области, группа компаний «За Родину», перестала отгружать продукцию на экспорт после введения новой пошлины с привязкой курса рубля к доллару. Об этом «Новому Калининграду» сообщил председатель совета директоров предприятия Сергей Лютаревич.

«С 1 октября мы не отгрузили ни одной машины, ни одного вагона на экспорт, как вступила экспортная пошлина. С учетом того, что рентабельность три процента на кильку в томатном соусе — основной продукт, который мы продаем сегодня на экспорт в страны СНГ — и семь процентов пошлина — это, соответственно, минус четыре процента», — пояснил он. По словам главы совдира, пошлина коснулась «львиной доли» продукции «За Родину».

Лютаревич сказал, что ожидает пересмотра распространения пошлины только на продукты с высокой рентабельностью, например, бензин. «Мы считаем, что, во всяком случае, по нашему виду продукции, такому как рыбные консервы, нужно пошлину отменить. В этом заинтересован не только я, но и все калининградские производители», — сказал он.

«За Родину» обладает производственными мощностями для выпуска до 120 млн банок рыбных консервов в год, говорится на сайте компании. Лютаревич указал, что продукцию «За Родину» экспортировала во все страны СНГ, кроме Молдавии.

Беспокойство из-за новой пошлины выражал глава региона Антон Алиханов. По его словам, ее введение поставило под вопрос целесообразность экспорта рыбной продукции. Губернатор рассказал, что из-за этой меры группа компаний «Содружество» переносит значительную часть процессов по переработке продукции в Белоруссию.

Пошлину, которую еще называют «курсовой рентой», ввели до конца 2024 года. Ее размер варьируется: 0% стоимости при среднем значении курса до 80 руб. за период мониторинга; 4% — при курсе 80–85 руб.; 4,5% — при курсе от 85 до 90 руб.; 5,5% — при курсе 90–95 руб.; 7% — при курсе более 95 руб. На 20 октября курс доллара составляет 97,3 руб.

Власти оценили дополнительные ожидаемые доходы бюджета благодаря новой пошлине в 775 млрд руб.

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«Курсовая рента» не распространяется на такие товары, как сырая нефть, нефтепродукты, газовый конденсат, природный газ и СПГ, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, подсолнечное масло, подсолнечный шрот, лесоматериалы, отходы и лом черных металлов, отходы и лом медные, никелевые, свинцовые; машины, оборудование, механизмы, электротехническое оборудование, средства наземного транспорта, летательные аппараты, суда, инструменты (оптические, фотографические, медицинские, контрольные), мебель, игрушки (группы ТН ВЭД 84–96).

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
пошлина экспорт рыбная продукция Калининградская область
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