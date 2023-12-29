В Брянской области сбили четвертый за день украинский беспилотник

Украинские военные четвертый раз за день попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотника, который в итоге сбили силы ПВО, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Над Стародубским муниципальным округом сбит беспилотный авиационный комплекс разведчик. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз.

За сутки 29 декабря российские силы ПВО сбили еще три дрона в регионе: первый — над Стародубским муниципальным округом, второй — над Унечским районом, третий — над Навлинским районом. Во всех трех случаях Богомаз сообщал об отсутствии пострадавших и разрушений.

Накануне под обстрел украинских военных попало брянское село Сопычи Погарского района. По словам Богомаза, там было частично повреждено одно домовладение.

За час до этого губернатор сообщил об ударах по поселку Суземка, в результате которых пострадала одна женщина, ее госпитализировали. По населенному пункту нанесли более 15 ударов. Повреждения получили 11 жилых домовладений и административное здание, одна хозяйственная постройка полностью уничтожена.