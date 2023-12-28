Богомаз: в результате обстрела ВСУ в поселке Суземка пострадала женщина

В Брянской области в результате обстрела пострадала женщина

Фото: Яндекс.Карты

Поселок Суземка в Брянской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадала одна женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«По гражданским объектам выпущено более 15 снарядов. <...> Ранение получила мирная жительница. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — уточнил Богомаз.

По словам губернатора, в результате обстрела повреждения получили 11 жилых домовладений и административное здание. Одна хозяйственная постройка полностью уничтожена, в поселке нарушено энергоснабжение. Сотрудники аварийных служб прибыли на место и приступили к восстановительным работам, добавил Богомаз.

Одновременно с Богомазом об обстрелах сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, со стороны Украины под обстрел попали села Гордеевка и Успеновка Кореневского района.

«Никто из жителей не пострадал. Повреждено пять домовладений в Успеновке и два в Гордеевке», — написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Также под обстрел попал поселок Теткино Глушковского района, по нему ударили шесть раз. Заборы, окна и кровля двух домовладений получили повреждения. Из-за нарушения работы линии электропередачи часть населенного пункта осталась без электричества.

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«Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к устранению повреждений», — уточнил губернатор.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий и попытках атак беспилотников.