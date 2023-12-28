Село Сопычи в Брянской области попало под обстрел

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Село Сопычи Погарского района Брянской области попало под обстрел с украинской стороны, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«В результате обстрела частично повреждено одно домовладение. Оперативные службы работают на месте», — уточнил Богомаз. Он добавил, что пострадавших в результате обстрела не было.

Богомаз сообщил об обстреле Сопычей спустя час после того, как рассказал об ударах по поселку Суземка. По его словам, в результате обстрела пострадала одна женщина, ее госпитализировали. По населенному пункту нанесли более 15 ударов. Повреждения получили 11 жилых домовладений и административное здание, одна хозяйственная постройка полностью уничтожена.

22 декабря Богомаз рассказал, что в Карачевском районе Брянской области средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник. Пострадавших и разрушений не было. Карачевский район примыкает к Брянскому, где находится административный центр области.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий и попытках атак беспилотников.

