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Военная операция на Украине ,  
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Село Сопычи в Брянской области попало под обстрел

Богомаз: ВСУ обстреляли село Сопычи, одно домовладение получило повреждения
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Село Сопычи Погарского района Брянской области попало под обстрел с украинской стороны, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«В результате обстрела частично повреждено одно домовладение. Оперативные службы работают на месте», — уточнил Богомаз. Он добавил, что пострадавших в результате обстрела не было.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Богомаз сообщил об обстреле Сопычей спустя час после того, как рассказал об ударах по поселку Суземка. По его словам, в результате обстрела пострадала одна женщина, ее госпитализировали. По населенному пункту нанесли более 15 ударов. Повреждения получили 11 жилых домовладений и административное здание, одна хозяйственная постройка полностью уничтожена.

22 декабря Богомаз рассказал, что в Карачевском районе Брянской области средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник. Пострадавших и разрушений не было. Карачевский район примыкает к Брянскому, где находится административный центр области.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий и попытках атак беспилотников.

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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