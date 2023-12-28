Гладков: ВСУ атаковали дроном село Мокрая Орловка, один человек ранен

Гладков сообщил о раненном при атаке дрона жителе Мокрой Орловки

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ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Мокрая Орловка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, один человек получил осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей, его доставили в больницу.

«Взрывное устройство было сброшено с дрона, когда мужчина находился на улице», — уточнил Гладков. Повреждения получил частный жилой дом: выбиты окна, повреждены фасад и забор, а также хозпостройка.

Это вторая атака на Белгородскую область за 28 декабря. Ранее Гладков сообщил об обстреле окраины деревни Дроновка. Никто не пострадал, повреждения получили линии газо- и электроснабжения.

25 декабря ВСУ обстреляли окраину хутора Марьино. Тогда двое мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, их доставили в больницу.