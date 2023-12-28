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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о раненном при атаке дрона жителе Мокрой Орловки

Гладков: ВСУ атаковали дроном село Мокрая Орловка, один человек ранен
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Мокрая Орловка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, один человек получил осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей, его доставили в больницу.

«Взрывное устройство было сброшено с дрона, когда мужчина находился на улице», — уточнил Гладков. Повреждения получил частный жилой дом: выбиты окна, повреждены фасад и забор, а также хозпостройка.

Гладков сообщил об обстреле Дроновки на границе с Украиной
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Фото:Яндекс.Карты

Это вторая атака на Белгородскую область за 28 декабря. Ранее Гладков сообщил об обстреле окраины деревни Дроновка. Никто не пострадал, повреждения получили линии газо- и электроснабжения.

25 декабря ВСУ обстреляли окраину хутора Марьино. Тогда двое мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, их доставили в больницу.

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Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел раненый
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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