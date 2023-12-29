В Брянской области система ПВО сбила беспилотник
В 16:20 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Брянской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил атаку на область, отметив, что дрон сбили над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет.
Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий и попытках атак беспилотников.
28 декабря Брянская область попала под обстрел дважды. Богомаз рассказал об ударах по поселку Суземка. В результате атаки пострадала одна женщина, ее госпитализировали. По населенному пункту нанесли более 15 ударов, повреждения получили 11 жилых домовладений и административное здание.
Затем под обстрел попало село Сопычи Погарского района Брянской области. В результате удара одно домовладение получило повреждения, пострадавших не было.
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