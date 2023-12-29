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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области система ПВО сбила беспилотник

Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник в Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В 16:20 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Брянской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил атаку на область, отметив, что дрон сбили над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет.

Богомаз сообщил о перехвате дрона над Брянской областью
Политика
Фото:Google Maps

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий и попытках атак беспилотников.

28 декабря Брянская область попала под обстрел дважды. Богомаз рассказал об ударах по поселку Суземка. В результате атаки пострадала одна женщина, ее госпитализировали. По населенному пункту нанесли более 15 ударов, повреждения получили 11 жилых домовладений и административное здание.

Затем под обстрел попало село Сопычи Погарского района Брянской области. В результате удара одно домовладение получило повреждения, пострадавших не было.

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Теги
Брянская область Александр Богомаз обстрел Украина Минобороны
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