Богомаз сообщил о перехвате дрона над Брянской областью

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В Карачевском районе Брянской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

Пострадавших и разрушений, по словам губернатора, нет.

Карачевский район примыкает к Брянскому, где находится административный центр области. Расстояние от границы района до Сумской области Украины на юге — 90 км.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территории и попытках атак беспилотников. Брянская область подверглась атаке дрона в третий раз за день — около 13:00 22 декабря Богомаз также писал о дронах, сбитых над Суражским и Навлинским районами.

В обоих случаях, по словам губернатора, средства ПВО сбили по два беспилотника самолетного типа. Пострадавших и разрушений, как сообщил Богомаз, не было.