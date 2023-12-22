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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил о перехвате дрона над Брянской областью

Богомаз: средства РЭБ подавили дрон над Карачевским районом Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Карачевском районе Брянской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

Пострадавших и разрушений, по словам губернатора, нет.

Карачевский район примыкает к Брянскому, где находится административный центр области. Расстояние от границы района до Сумской области Украины на юге — 90 км.

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Фото:Яндекс.Карты

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территории и попытках атак беспилотников. Брянская область подверглась атаке дрона в третий раз за день — около 13:00 22 декабря Богомаз также писал о дронах, сбитых над Суражским и Навлинским районами.

В обоих случаях, по словам губернатора, средства ПВО сбили по два беспилотника самолетного типа. Пострадавших и разрушений, как сообщил Богомаз, не было.

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Теги
Персоны
Александр Богомаз Брянская область беспилотники РЭБ
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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