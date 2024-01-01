Минимальная цена за упаковку сигарет в 2024 выросла до 129 руб.

Минимальная цена за пачку сигарет выросла до ₽129

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

В России с 1 января 2024 года минимальная цена за пачку сигарет составляет 129 руб. Министерство сельского хозяйства рассчитало эту величину в ноябре 2023 года.

Установленная минимальная цена на табачную продукцию действует до конца года.

Значение минимальной цены рассчитывается на основе минимальной ставки акциза на пачку, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

В 2023 году минимальная цена на пачку сигарет составила 119 руб., а в 2022 году — 112 руб.

С 1 апреля 2021 года в России действует закон о единой минимальной цене на сигареты. Механизм образования цены рассчитываться по формуле: коэффициент 0,02, умноженный на минимальное значение ставки акциза в рублях на 1 тыс. штук, а также на коэффициент 1,4 и ставку НДС плюс один.

С 1 сентября 2023 года в силу вступил закон о комплексном регулировании рынка табака. При его разработке за основу взяли уже действующую в стране систему государственного регулирования алкогольного рынка.

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Закон обязал производителей и поставщиков лицензировать свою деятельность, маркировать товар и обеспечивать соответствие оборудования всем требованиям, он также предусматривает регулирование оборота с помощью системы маркировки «Честный знак».

Все требования закона распространяются и на электронные сигареты.