Власти поддержали введение пошлины на ввоз электронных сигарет до 5%

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Правительственная подкомиссия одобрила предложение Минфина о вводе ввозной таможенной пошлины для электронных сигарет в размере 5%, говорится в сообщении правительства, поступившем в РБК.

«Решение направлено на выравнивание ввозных пошлин на данную продукцию и на электронные устройства одноразового пользования», — уточнили в документе. Предложение в ближайшее время направят для дальнейшей проработки в Евразийскую экономическую комиссию.

Сейчас на ввоз электронных сигарет пошлины нет. В сообщении говорится, что импорт ведется из дружеских стран.

О планах ввести пошлину сообщила Счетная палата в октябре. Ведомство предложило обложить пошлинами изделия для потребления табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе электронные сигареты и аналогичные индивидуальные электрические испарительные устройства. Эта мера должна принести в бюджет дополнительные 1,5 млрд руб., если объем ввоза устройств сохранится на уровне 2022 года.

Власти неоднократно выступали с предложениями об ужесточении оборота вейпов и электронных сигарет. Так, с 1 сентября устройства для потребления никотинсодержащей продукции можно купить только в специальных магазинах, их продажа на выставках и ярмарках запрещена.