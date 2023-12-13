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Бизнес ,  
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Власти поддержали введение пошлины на ввоз электронных сигарет до 5%

Правительственная комиссия одобрила пошлину 5% на ввоз электронных сигарет
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Правительственная подкомиссия одобрила предложение Минфина о вводе ввозной таможенной пошлины для электронных сигарет в размере 5%, говорится в сообщении правительства, поступившем в РБК.

«Решение направлено на выравнивание ввозных пошлин на данную продукцию и на электронные устройства одноразового пользования», — уточнили в документе. Предложение в ближайшее время направят для дальнейшей проработки в Евразийскую экономическую комиссию.

Сейчас на ввоз электронных сигарет пошлины нет. В сообщении говорится, что импорт ведется из дружеских стран.

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Фото:Frank May / picture alliance / Global Look Press

О планах ввести пошлину сообщила Счетная палата в октябре. Ведомство предложило обложить пошлинами изделия для потребления табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе электронные сигареты и аналогичные индивидуальные электрические испарительные устройства. Эта мера должна принести в бюджет дополнительные 1,5 млрд руб., если объем ввоза устройств сохранится на уровне 2022 года.

Власти неоднократно выступали с предложениями об ужесточении оборота вейпов и электронных сигарет. Так, с 1 сентября устройства для потребления никотинсодержащей продукции можно купить только в специальных магазинах, их продажа на выставках и ярмарках запрещена.

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Теги
электронные сигареты пошлина импорт правительство

Пространство выбора

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прямо на сайте РБК
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