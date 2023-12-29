НАТО: в 2023 году совершено более 300 вылетов для перехвата самолетов из России

НАТО отчиталось о более 300 вылетах для перехвата российской авиации

Фото: Omar Marques / Getty Images

В 2023 году воздушные силы государств — членов Североатлантического альянса совершили более 300 вылетов для сопровождения российских военных самолетов, приближающихся к воздушным границам стран, сообщили в пресс-службе НАТО.

«Большинство перехватов происходило над Балтийским морем», — уточнили в альянсе. Страны НАТО проводят постоянные миссии по воздушному патрулированию, чтобы поднимать в воздух самолеты союзников при «непредсказуемом» появлении российских военных самолетов у границ.

В альянсе добавили, что российская военная авиация не передает коды транспондеров и планы полета, а пилоты не взаимодействуют с авиадиспетчерами.

«Большинство случаев сближения в воздухе силы альянса и России разрешали профессионально и безопасно. Нарушения воздушного пространства альянса российскими военными самолетами остаются редкими и, как правило, очень короткими», — отметили в НАТО.

Балтийское море омывает берега девяти стран: России, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Германии, Швеции, Дании и Финляндии.

В течение 2023 года российские военные неоднократно поднимали истребители в воздух при приближении самолетов военно-воздушных сил западных стран.

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19 октября три самолета британских ВВС приблизились к российской границе над акваторией Черного моря, в ответ вылетели истребители Су-27. Британские самолеты развернулись, не нарушив российскую границу. Ранее российские военные еще несколько раз сообщили об аналогичных эпизодах в июне и августе.