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Политика ,  
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НАТО отчиталось о более 300 вылетах для перехвата российской авиации

НАТО: в 2023 году совершено более 300 вылетов для перехвата самолетов из России
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

В 2023 году воздушные силы государств — членов Североатлантического альянса совершили более 300 вылетов для сопровождения российских военных самолетов, приближающихся к воздушным границам стран, сообщили в пресс-службе НАТО.

«Большинство перехватов происходило над Балтийским морем», — уточнили в альянсе. Страны НАТО проводят постоянные миссии по воздушному патрулированию, чтобы поднимать в воздух самолеты союзников при «непредсказуемом» появлении российских военных самолетов у границ.

В альянсе добавили, что российская военная авиация не передает коды транспондеров и планы полета, а пилоты не взаимодействуют с авиадиспетчерами.

«Большинство случаев сближения в воздухе силы альянса и России разрешали профессионально и безопасно. Нарушения воздушного пространства альянса российскими военными самолетами остаются редкими и, как правило, очень короткими», — отметили в НАТО.

Балтийское море омывает берега девяти стран: России, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Германии, Швеции, Дании и Финляндии.

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Политика
Фото:Michael Kappeler / DPA / Global Look Press

В течение 2023 года российские военные неоднократно поднимали истребители в воздух при приближении самолетов военно-воздушных сил западных стран.

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19 октября три самолета британских ВВС приблизились к российской границе над акваторией Черного моря, в ответ вылетели истребители Су-27. Британские самолеты развернулись, не нарушив российскую границу. Ранее российские военные еще несколько раз сообщили об аналогичных эпизодах в июне и августе.

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Теги
военная авиация НАТО ВВС России Балтийское море

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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