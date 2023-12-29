Гладков сообщил о повреждении 20 домов при обстреле поселка из «Града»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«В результате обстрела повреждения различной степени получили 20 частных жилых домовладений», — уточнил Гладков. Он отметил, что на месте находятся сотрудники аварийных и оперативных служб. По предварительным данным, пострадавших нет.
Спустя 17 минут Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО и сбила воздушную цель на подлете к городу. По словам губернатора, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, пострадавших и разрушений нет.
Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий и попытках атак беспилотников.
28 декабря населенные пункты в Белгородской области дважды подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Гладков сообщил, что под удар попала деревня Дроновка в Грайворонском городском округе, никто не пострадал. Осколки снарядов повредили линии газо- и электроснабжения.
Затем губернатор рассказал об атаке дрона-камикадзе по селу Мокрая Орловка. Один человек получил осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей, его госпитализировали.
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