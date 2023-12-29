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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о повреждении 20 домов при обстреле поселка из «Града»

Гладков: 20 жилых домов получили повреждения при обстреле Уразово из «Града»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В результате обстрела повреждения различной степени получили 20 частных жилых домовладений», — уточнил Гладков. Он отметил, что на месте находятся сотрудники аварийных и оперативных служб. По предварительным данным, пострадавших нет.

Спустя 17 минут Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО и сбила воздушную цель на подлете к городу. По словам губернатора, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, пострадавших и разрушений нет.

Село Сопычи в Брянской области попало под обстрел
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Фото:Яндекс.Карты

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий и попытках атак беспилотников.

28 декабря населенные пункты в Белгородской области дважды подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Гладков сообщил, что под удар попала деревня Дроновка в Грайворонском городском округе, никто не пострадал. Осколки снарядов повредили линии газо- и электроснабжения.

Затем губернатор рассказал об атаке дрона-камикадзе по селу Мокрая Орловка. Один человек получил осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей, его госпитализировали.

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Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел Украина «Град»
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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