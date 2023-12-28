Гладков сообщил об обстреле Дроновки на границе с Украиной
В Грайворонском городском округе Белгородской области под обстрел попала деревня Дроновка, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Обстрелу, по словам губернатора, подверглась окраина деревни. В результате никто не пострадал. Однако осколки снарядов повредили линии газо- и электроснабжения.
Гладков заверил, что специалисты начнут восстановительные работы в ближайшее время.
Дроновка расположена в 700 м к востоку от границы с Сумской областью Украины.
Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий и попытках атак беспилотников. Ударам не раз подвергалась и Дроновка.
Об обстреле деревни Гладков писал накануне: по окраине населенного пункта 27 декабря выпустили два минометных снаряда. Пострадавших и разрушений, по словам губернатора, не было.
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