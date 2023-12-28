Гладков: под обстрел попала белгородская деревня Дроновка, пострадавших нет

Гладков сообщил об обстреле Дроновки на границе с Украиной

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В Грайворонском городском округе Белгородской области под обстрел попала деревня Дроновка, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Обстрелу, по словам губернатора, подверглась окраина деревни. В результате никто не пострадал. Однако осколки снарядов повредили линии газо- и электроснабжения.

Гладков заверил, что специалисты начнут восстановительные работы в ближайшее время.

Дроновка расположена в 700 м к востоку от границы с Сумской областью Украины.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий и попытках атак беспилотников. Ударам не раз подвергалась и Дроновка.

Об обстреле деревни Гладков писал накануне: по окраине населенного пункта 27 декабря выпустили два минометных снаряда. Пострадавших и разрушений, по словам губернатора, не было.