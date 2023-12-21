Хинштейн сообщил о планах запретить ссылки на запрещенные сайты

В России могут запретить размещать кликабельные ссылки на запрещенные ресурсы, при этом неактивные ссылки оставить можно, сообщил Хинштейн. По его словам, эту идею обсудят с VK

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

В России проработают идею запретить размещать активные ссылки на запрещенные ресурсы, заявил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на пресс-конференции по итогам осенней сессии, передает корреспондент РБК.

При этом некликабельную ссылку на ресурс размещать будет можно, добавил он. В качестве примера депутат привел Facebook и Instagram (соцсети принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). По его словам, такую инициативу планируют обсудить с VK.

«В теории [эта идея] может быть реализована по аналогии с запрещенным в России Instagram, когда ссылку на запрещенный ресурс поставить можно, но кликабельной она не будет. Технически это реализуется очень просто. Решение о том, какая ссылка будет кликабельной, какая — нет, останется за платформами. Ни о какой ответственности в данный момент речи не идет. Пользователей инициатива не коснется вообще», — рассказал Хинштейн.

Представитель VK отказался от комментариев.

В своем телеграм-канале Хинштейн сообщил о дискуссии по поводу того, стоит ли считать ссылки на «экстремистские» соцсети «инструментом продвижения опасного контента» и какие меры должны применяться за их размещение.

«Нужно ли нам распространить требования, аналогичные процедуре упоминания иноагента, на экстремистские соцсети, вопрос открытый — такой вариант может быть реализован, но, опять же, любая норма всегда должна подкрепляться ответственностью за ее неисполнение», — написал депутат.

В ходе обсуждения корреспондент RT Константин Придыбайло предложил, чтобы российские соцсети отключили возможность давать активные ссылки на запрещенные площадки. Хинштейн назвал предложение интересным и обещал обсудить ее с VK.