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Политика ,  
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«Шпионскому шару» Китая оказывал услуги американский провайдер

NBC: «Шпионскому шару» Китая оказывал услуги американский провайдер
Фото: Tyler Thompson / U.S. Navy / ZUMA / ТАСС
Фото: Tyler Thompson / U.S. Navy / ZUMA / ТАСС

Китайский «шар-шпион», пролетевший над США в начале года, подключался к интернету с помощью американского провайдера. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух экс-чиновников, знакомых с заключением по инциденту.

По их данным, воздушный шар обслуживала американская компания, что позволяло ему отправлять и получать сообщения из Китая. Так аэростату было проще ориентироваться. Такое соединение давало ему возможность отправлять пакетные сообщения и собирать данные с высокой пропускной способностью за короткие промежутки времени.

Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй в ответ на запрос NBC опроверг информацию о разведывательных целях запуска шара.

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Фото:An Rong Xu / Getty Images

«Как мы уже ясно давали понять ранее, аэростат, использовавшийся для метеорологических исследований, непреднамеренно оказался в США из-за западных ветров и его ограниченных возможностей самостоятельного управления», — сказал он.

Американские военные сбили китайский шар над Атлантикой 4 февраля 2023 года. Впервые над территорией США его заметили тремя днями ранее, когда он оказался в воздушном пространстве северного штата Монтана. Там расположены авиабаза Мальмстром и шахты ракет с ядерным боезарядом.

На фоне появления шара в небе над США госсекретарь Энтони Блинкен отменил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля.

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Китай шпион Интернет

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Подробнее

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