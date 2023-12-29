«Шпионскому шару» Китая оказывал услуги американский провайдер

Фото: Tyler Thompson / U.S. Navy / ZUMA / ТАСС

Китайский «шар-шпион», пролетевший над США в начале года, подключался к интернету с помощью американского провайдера. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух экс-чиновников, знакомых с заключением по инциденту.

По их данным, воздушный шар обслуживала американская компания, что позволяло ему отправлять и получать сообщения из Китая. Так аэростату было проще ориентироваться. Такое соединение давало ему возможность отправлять пакетные сообщения и собирать данные с высокой пропускной способностью за короткие промежутки времени.

Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй в ответ на запрос NBC опроверг информацию о разведывательных целях запуска шара.

«Как мы уже ясно давали понять ранее, аэростат, использовавшийся для метеорологических исследований, непреднамеренно оказался в США из-за западных ветров и его ограниченных возможностей самостоятельного управления», — сказал он.

Американские военные сбили китайский шар над Атлантикой 4 февраля 2023 года. Впервые над территорией США его заметили тремя днями ранее, когда он оказался в воздушном пространстве северного штата Монтана. Там расположены авиабаза Мальмстром и шахты ракет с ядерным боезарядом.

На фоне появления шара в небе над США госсекретарь Энтони Блинкен отменил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля.