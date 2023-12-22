Китайский генерал Лю призвал США быть предусмотрительными

Китай призвал США к осторожности в словах и действиях по вопросу Тайваня

США должны уважать суверенитет Китая и его интересы в Южно-Китайском море, а тайваньский вопрос не допускает иностранного вмешательства, заявил генерал Лю Чжэньли

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Генерал, начальник объединенного штаба Центрального военного совета Китая Лю Чжэньли провел встречу по видеосвязи с генералом, председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном и призвал американские власти быть предусмотрительными в своих заявлениях и действиях в ситуации в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня. Об этом говорится в сообщении Минобороны Китая. Переговоры состоялись 21 декабря.

Лю Чжэньли напомнил, что лидеры двух стран Си Цзиньпин и Джо Байден на встрече в Сан-Франциско достигли консенсуса по поводу возобновления контактов вооруженных сил двух стран. Такое сотрудничество должно быть основано на равенстве и взаимоуважении, чтобы «совместно стабилизировать и улучшить двусторонние связи», отметил китайский генерал.

Тайваньский вопрос, подчеркивается в сообщении, является «сугубо внутренним делом Китая» и не допускает иностранного вмешательства. «США должны искренне уважать территориальный суверенитет Китая, его морские права и интересы в Южно-Китайском море, быть осмотрительными в своих словах и поступках и предпринимать конкретные действия для защиты регионального мира и стабильности, а также общих интересов китайско-американских отношений», — говорится в заявлении Минобороны КНР.

Китай считает Тайвань одной из своих провинций и не исключает силового решения тайваньского вопроса. Тайбэй отвергал предложенную Пекином модель «Одна страна — две системы» (действует в Гонконге). США не признают независимость Тайваня и придерживаются «принципа одного Китая», но оказывают острову военную поддержку. Байден в прошлом году заявлял, что Вашингтон готов к военному ответу в случаи использования Пекином силы в отношении Тайбэя.

Китай обязательно воссоединится с материковой частью страны, Пекин предпочел бы сделать это мирным путем, сказал Си Цзиньпин Байдену во время их переговоров в ноябре, передавал CNBC со ссылкой на источники. Власти КНР просили США поддержать Китай в процессе мирного объединения с Тайванем, но, отмечал телеканал, Белый дом отклонил это предложение.