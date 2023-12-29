 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

Посол в Германии заявил об отсутствии у Запада «вундерваффе»

Посол Нечаев: у Запада нет «вундерваффе», способного изменить ход конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине

У Запада нет супероружия, которое может кардинально повлиять на расклад сил в конфликте на Украине, заявил в интервью «РИА Новости» посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Как показал ход боевых действий, никакого «вундерваффе», способного кардинально изменить ситуацию на поле боя, будь то тяжелые танки, системы ПВО, РСЗО или гаубицы, у Запада не существует», — сказал дипломат.

По его словам, армия и оборонно-промышленный комплекс России быстро подстраиваются под новые реалии и всегда находят эффективный ответ. Нечаев также выразил сомнение в том, что многие германские политики верят в победу Украины. «Уверен, что таковых все меньше и меньше», — сказал он.

WP сообщила о прохладном отношении Киева к последнему пакету помощи США
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский

29 декабря представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер сообщил, что в 2024 году Киев получит от Берлина военную помощь на сумму €8 млрд. В 2023 году общая стоимость поставок достигла €5,4 млрд, в 2022 — €2 млрд. В очередной пакет помощи в декабре вошли три зенитных самоходных установки Gepard, 30 тыс. боеприпасов для них, снаряды для танков Leopard 2A6 и другие вооружения.

28 декабря представитель Министерства экономики Германии сообщил, что Евросоюз будет разрабатывать и принимать новые пакеты санкций против России. Он также отметил, что правительство ФРГ считает свою работу в области санкционного давления очень эффективной.

Теги
Германия Россия Военная операция на Украине поставки оружия
Материалы по теме
В Германии предложили поднять подоходный налог ради Украины
Политика
Германия передала Украине зенитные установки и снаряды
Политика
Германия отказалась выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 100,55 (-0,79) Инвестиции, 28 дек, 16:44 Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 90,3 (-1,4) Инвестиции, 28 дек, 16:44
Глава НСПК назвал свой уход из компании согласованным решением с ЦБ Финансы, 07:02
Глава оператора карт «Мир» — РБК: «У нас недостатка в свободе не было» Финансы, 07:02
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Курской области Политика, 06:54
Посол в Германии заявил об отсутствии у Запада «вундерваффе» Политика, 06:36
Сенатор Грэм призвал нанести удар по Ирану Политика, 06:36
Взрывы прогремели во Львове, Харькове и Черкассах Политика, 06:31
«Ведомости» сообщили о просьбе «Балтики» защитить ее бренды за рубежом Бизнес, 06:09
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Герасимов наградил военных за взятие Марьинки Политика, 05:40
SpaceX сообщила о запуске ракеты с секретным шаттлом США Технологии и медиа, 05:05
Второй штат отстранил Трампа от праймериз Политика, 05:01
Посол в Аргентине заявил о несогласии Москвы с передачей вертолетов Киеву Политика, 04:14
WP сообщила о прохладном отношении Киева к последнему пакету помощи США Политика, 04:07
Минфин предложил принять спецперечень из 40 офшорных зон Финансы, 03:38
В отсеке шасси прилетевшего в Париж самолета обнаружили мужчину Общество, 02:47