Посол в Германии заявил об отсутствии у Запада «вундерваффе»

У Запада нет супероружия, которое может кардинально повлиять на расклад сил в конфликте на Украине, заявил в интервью «РИА Новости» посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Как показал ход боевых действий, никакого «вундерваффе», способного кардинально изменить ситуацию на поле боя, будь то тяжелые танки, системы ПВО, РСЗО или гаубицы, у Запада не существует», — сказал дипломат.

По его словам, армия и оборонно-промышленный комплекс России быстро подстраиваются под новые реалии и всегда находят эффективный ответ. Нечаев также выразил сомнение в том, что многие германские политики верят в победу Украины. «Уверен, что таковых все меньше и меньше», — сказал он.

29 декабря представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер сообщил, что в 2024 году Киев получит от Берлина военную помощь на сумму €8 млрд. В 2023 году общая стоимость поставок достигла €5,4 млрд, в 2022 — €2 млрд. В очередной пакет помощи в декабре вошли три зенитных самоходных установки Gepard, 30 тыс. боеприпасов для них, снаряды для танков Leopard 2A6 и другие вооружения.

28 декабря представитель Министерства экономики Германии сообщил, что Евросоюз будет разрабатывать и принимать новые пакеты санкций против России. Он также отметил, что правительство ФРГ считает свою работу в области санкционного давления очень эффективной.