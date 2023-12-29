МИД Германии заявил о способности ЕС помогать Украине без Венгрии

В МИД Германии заявили, что ЕС сможет помогать Украине без Венгрии

Евросоюз сможет и дальше оказывать помощь Украине даже в случае возражений со стороны Венгрии. Об этом заявил Bloomberg представитель МИД Германии Кристиан Вагнер.

«Евросоюз в любом случае продолжит оказывать поддержку Украине. ЕС-26 (без Венгрии — РБК), конечно, также сможет действовать. Но я не хочу сейчас рассуждать о том, как такая поддержка может быть организована», — сказал он.

Кроме того, дипломат сообщил, что в 2024 году правительство ФРГ предоставит Украине военную помощь в размере €8 млрд.

В середине декабря на саммите Евросоюза обсуждался вопрос предоставления Украине финансовой помощи. Согласовать этот пакет не удалось из-за противодействия со стороны Венгрии, отметил чиновник.

Тогда Будапешт наложил вето на выделение Киеву €50 млрд на четырехлетний срок. Поддержать Украину согласились все страны ЕС, кроме Венгрии.

На том же саммите венгерский премьер Виктор Орбан пропустил голосование по вопросу начала переговоров с Киевом о вступлении в Евросоюз. Принятое положительное решение политик назвал неправильным.

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22 декабря Орбан заявил о невозможности принять Украину в связи с неопределенностью ее границ. Кроме того, среди препятствий на пути Украины к объединению венгерский лидер называл коррумпированность власти и размеры сельскохозяйственного сектора.