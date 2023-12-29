 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

Сенатор Грэм призвал нанести удар по Ирану

Американский сенатор Линдси Грэм призвал нанести удар по Ирану

Американский сенатор Линдси Грэм призвал нанести удар по объектам на территории Ирана. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Fox News.

«Хуситы полностью зависят от Ирана. Я уже на протяжении шести месяцев говорю нанести удар по Ирану. У них есть нефтяные месторождения, есть штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции [КСИР], которую можно увидеть из космоса. Сотрите это с лица земли», — сказал Грэм.

Он также отметил, что причиной эскалации на Ближнем Востоке стала «слабость» США. Грэм выразил уверенность, что Вашингтон обязан победить хуситов, поскольку победил «немцев и японцев».

Хуситы нанесли ракетный удар по контейнеровозу United
Политика
Фото:Nils Kramer / imageBROKER.com / Global Look Press

Хуситы — военизированная шиитская группировка, контролирующая власть в Йемене с 2015 года. Ее спонсирует и поддерживает Иран. В конце ноября хуситы заявили, что будут топить все израильские корабли в Красном моря в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа». В тот же день им удалось захватить грузовое судно с 22 людьми на борту.

Из-за постоянных обстрелов кораблей ведущим перевозчикам пришлось изменить привычные маршруты, что сказалось на мировой торговле и цепочках поставок. Так, компаниям пришлось направлять грузы по запасному пути вокруг Африки.

США в ответ на действия хуситов объявили операцию «Страж процветания» в Красном море. Ее цель — обеспечить безопасность судоходства в акватории.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Сенат США американский сенатор Линдси Грэм Иран хуситы

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Грэм заявил, что применение Россией ядерного оружия станет атакой на НАТО
Политика
Пентагон обвинил Иран в атаке на танкер-химовоз неподалеку от Индии
Политика
Иран пригрозил блокадой Средиземного моря
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 100,55 (-0,79) Инвестиции, 28 дек, 16:44 Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 90,3 (-1,4) Инвестиции, 28 дек, 16:44
Глава НСПК назвал свой уход из компании согласованным решением с ЦБ Финансы, 07:02
Глава оператора карт «Мир» — РБК: «У нас недостатка в свободе не было» Финансы, 07:02
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Курской области Политика, 06:54
Посол в Германии заявил об отсутствии у Запада «вундерваффе» Политика, 06:36
Сенатор Грэм призвал нанести удар по Ирану Политика, 06:36
Взрывы прогремели во Львове, Харькове и Черкассах Политика, 06:31
«Ведомости» сообщили о просьбе «Балтики» защитить ее бренды за рубежом Бизнес, 06:09
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Герасимов наградил военных за взятие Марьинки Политика, 05:40
SpaceX сообщила о запуске ракеты с секретным шаттлом США Технологии и медиа, 05:05
Второй штат отстранил Трампа от праймериз Политика, 05:01
Посол в Аргентине заявил о несогласии Москвы с передачей вертолетов Киеву Политика, 04:14
WP сообщила о прохладном отношении Киева к последнему пакету помощи США Политика, 04:07
Минфин предложил принять спецперечень из 40 офшорных зон Финансы, 03:38
В отсеке шасси прилетевшего в Париж самолета обнаружили мужчину Общество, 02:47