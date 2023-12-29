Сенатор Грэм призвал нанести удар по Ирану

Американский сенатор Линдси Грэм призвал нанести удар по объектам на территории Ирана. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Fox News.

«Хуситы полностью зависят от Ирана. Я уже на протяжении шести месяцев говорю нанести удар по Ирану. У них есть нефтяные месторождения, есть штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции [КСИР], которую можно увидеть из космоса. Сотрите это с лица земли», — сказал Грэм.

Он также отметил, что причиной эскалации на Ближнем Востоке стала «слабость» США. Грэм выразил уверенность, что Вашингтон обязан победить хуситов, поскольку победил «немцев и японцев».

Хуситы — военизированная шиитская группировка, контролирующая власть в Йемене с 2015 года. Ее спонсирует и поддерживает Иран. В конце ноября хуситы заявили, что будут топить все израильские корабли в Красном моря в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа». В тот же день им удалось захватить грузовое судно с 22 людьми на борту.

Из-за постоянных обстрелов кораблей ведущим перевозчикам пришлось изменить привычные маршруты, что сказалось на мировой торговле и цепочках поставок. Так, компаниям пришлось направлять грузы по запасному пути вокруг Африки.

США в ответ на действия хуситов объявили операцию «Страж процветания» в Красном море. Ее цель — обеспечить безопасность судоходства в акватории.