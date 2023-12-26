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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Хуситы нанесли ракетный удар по контейнеровозу United

Al Masira: хуситы атаковали противокорабельными ракетами контейнеровоз United
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Nils Kramer / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Nils Kramer / imageBROKER.com / Global Look Press

Правящая на севере Йемена группировка «Ансар алла» нанесла ракетный удар противокорабельными ракетами по контейнеровозу United, сообщает телеканал Al Masira.

По словам генерала Яхья Сариа, ВМС хуситов трижды требовали от экипажа судна сменить курс, но не получили ответа.

Хуситы участили нападения на коммерческие суда в Красном море, утверждая, что те принадлежат Израилю или направляются туда, однако большинство атакованных кораблей либо имели отдаленное отношение к Израилю, либо вовсе не были с ним связаны.

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Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

От маршрутов через Красное море отказались четыре японские компании: NYK Line, Mitsui OSK Lines и Ocean Network Express — они перенаправили суда в обход Африки через мыс Доброй Надежды, а корабли Kawasaki Kisen Kaisha проходят через Северную Африку. Аналогичное решение приняли и другие крупные перевозчики — MSC, Hapag-Lloyd, ZIM, CMA CGM.

Теги
хуситы Красное море судно
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