Хуситы нанесли ракетный удар по контейнеровозу United

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Правящая на севере Йемена группировка «Ансар алла» нанесла ракетный удар противокорабельными ракетами по контейнеровозу United, сообщает телеканал Al Masira.

По словам генерала Яхья Сариа, ВМС хуситов трижды требовали от экипажа судна сменить курс, но не получили ответа.

Хуситы участили нападения на коммерческие суда в Красном море, утверждая, что те принадлежат Израилю или направляются туда, однако большинство атакованных кораблей либо имели отдаленное отношение к Израилю, либо вовсе не были с ним связаны.

От маршрутов через Красное море отказались четыре японские компании: NYK Line, Mitsui OSK Lines и Ocean Network Express — они перенаправили суда в обход Африки через мыс Доброй Надежды, а корабли Kawasaki Kisen Kaisha проходят через Северную Африку. Аналогичное решение приняли и другие крупные перевозчики — MSC, Hapag-Lloyd, ZIM, CMA CGM.