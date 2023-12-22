Кремль ответил на сомнения Орбана в приеме Украины в ЕС

Виктор Орбан (Фото: Marcos Brindicci / Getty Images)

Принять Украину с новыми российскими регионами невозможно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прав на этот счет. Об этом заявил на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Слов много, а реально, конечно, принятие такой страны, как Украина, вне зависимости от ее территориальных проблем в ЕС просто подорвет всю систему Европейского союза. И трезвые головы понимают, что это будет груз, который ЕС просто не поднять, и Евросоюз развалится. Поэтому, скажем так, понимание серьезности вот этой проблемы европейцы камуфлируют изрядной долей дискуссий, они в этом мастаки», — сказал Песков.

О проблеме с принятием Украины в ЕС, связанной с территориальной неопределенностью, Орбан заявил 22 декабря в интервью HirTV.

Решение о начале переговоров с Киевом о вступлении Евросоюз одобрил 15 декабря. В голосовании участвовали 26 европейских лидеров — все, кроме Орбана. Венгерский премьер в этот момент вышел за кофе по совету немецкого канцлера Олафа Шольца. Итоги голосования Орбан назвал «бессмысленными, иррациональными и неправильными», оценив стоимость приема Украины в объединение в €150–190 млрд.

На том же саммите Венгрия наложила вето на выделение дополнительной помощи Украине в размере €50 млрд, рассчитанной на четыре года.