 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль ответил на сомнения Орбана в приеме Украины в ЕС

Песков: принятие Украины подорвет ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Marcos Brindicci / Getty Images)

Принять Украину с новыми российскими регионами невозможно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прав на этот счет. Об этом заявил на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Слов много, а реально, конечно, принятие такой страны, как Украина, вне зависимости от ее территориальных проблем в ЕС просто подорвет всю систему Европейского союза. И трезвые головы понимают, что это будет груз, который ЕС просто не поднять, и Евросоюз развалится. Поэтому, скажем так, понимание серьезности вот этой проблемы европейцы камуфлируют изрядной долей дискуссий, они в этом мастаки», — сказал Песков.

Орбан задал вопрос о приеме Украины в ЕС с территориальными проблемами
Политика
Виктор Орбан

О проблеме с принятием Украины в ЕС, связанной с территориальной неопределенностью, Орбан заявил 22 декабря в интервью HirTV.

Решение о начале переговоров с Киевом о вступлении Евросоюз одобрил 15 декабря. В голосовании участвовали 26 европейских лидеров — все, кроме Орбана. Венгерский премьер в этот момент вышел за кофе по совету немецкого канцлера Олафа Шольца. Итоги голосования Орбан назвал «бессмысленными, иррациональными и неправильными», оценив стоимость приема Украины в объединение в €150–190 млрд.

На том же саммите Венгрия наложила вето на выделение дополнительной помощи Украине в размере €50 млрд, рассчитанной на четыре года.

Теги
Кремль Дмитрий Песков Виктор Орбан Украина
Материалы по теме
Орбан задал вопрос о приеме Украины в ЕС с территориальными проблемами
Политика
Орбан заявил о нежелании иметь границу с Россией
Политика
Орбан оценил затраты на прием Украины в ЕС в €150–190 млрд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 100,51 (+1,46) Инвестиции, 21 дек, 17:37 Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 91,71 (+1,3) Инвестиции, 21 дек, 17:37
Как российских военных снабжают едой и водой при помощи коптеров Политика, 14:45
Министр обороны Финляндии заявил о начале новой холодной войны Политика, 14:30
Кремль назвал бульварным чтивом статью WSJ о гибели Пригожина Политика, 14:27
США пригрозили отключать банки из-за санкций против России Политика, 14:21
«Новогодняя Маска» и «Песни от души»: что покажут каналы 31 декабря Life, 14:20
В аэропорту Калуги ввели план «Ковер» из-за появления беспилотников Политика, 14:20
Как выглядит главная новогодняя елка России. Видео Общество, 14:11
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Ефимов анонсировал расширение программы редевелопмента территорий Город, 14:05
Пленум ЦК рекомендовал коммунистам выдвинуть в президенты Харитонова Политика, 13:58
Гол футболиста ЦСКА признали лучшим в РПЛ в ноябре и декабре Спорт, 13:57
В Якутии мужчину прицепили к крану, чтобы нарядить елку Общество, 13:55
«Рольф» возглавил бывший топ-менеджер его конкурента Бизнес, 13:54
Сложный импорт: почему поставщики брендов не афишируют свою работу Pro, 13:52
Какие новогодние скидки и акции ждут покупателей квартир в Москве Недвижимость, 13:50