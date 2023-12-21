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Военная операция на Украине ,  
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Герасимов назвал основную задачу российских войск в 2023 году

Герасимов: основной целью российских войск стало отражение наступления ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина в ходе контрнаступления хотела блокировать Мелитополь, а затем выйти к Мариуполю и Крыму, но российские войска отразили эти попытки, заявил Валерий Герасимов
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

В 2023 году основной задачей российских войск стало отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины, сообщил на брифинге для иностранных атташе глава Генштаба Валерий Герасимов. Ударная группировка ВСУ состояла из бригад, которые подготовил Запад, украинская сторона планировала «разгромить [российские] группировки и лишить Россию сухопутного коридора в Крым».

По словам Герасимова, Украина собиралась блокировать Мелитополь, а затем выйти к побережью Азовского моря, Мариуполю и границе с Крымом. Для этого на запорожском направлении сосредоточили наступательную группировку численностью до 50 батальонов, которую затем увеличили. Попытки Украины провалились, несмотря на поставки западного оружия и «ввод в бой украинским командованием стратегических резервов», заявил Герасимов. По его словам, ВСУ продвинулись незначительно и не смогли преодолеть тактическую зону обороны российских войск.

Потери украинской стороны за полгода глава Генштаба оценил в около 160 тыс. человек. Похожие цифры ранее называл глава Минобороны Сергей Шойгу, со слов которого с начала полномасштабных военных действий в феврале 2022 года ВСУ потеряли 383 тыс. человек убитыми и ранеными. В конце августа глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя данные The New York Times о 70 тыс. погибших украинских военных с начала конфликта, заявил, что они не соответствуют действительности.

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Фото:Александр Река / ТАСС

Что касается российских военных, они расширяют зоны контроля на всех направлениях, заявил Герасимов, отметив также роль авиации и войск ПВО.

Российские власти и до этого называли контрнаступление Украины провальным.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев в ходе наступательных действий не достиг желаемых результатов. Он отметил, что Украина не получила достаточного количества вооружений и ограничена в численности войск. В то же время, подчеркивал Зеленский, украинские силы не отступают. В похожем ключе высказывался Данилов: «То, что мы два года защищаем нашу страну, — это уже большая победа».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Валерий Герасимов Крым контрнаступление ВСУ Украина Мелитополь
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