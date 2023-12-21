В городе Запорожье, Сумской и Черкасской областях Украины прогремели взрывы

В городе Запорожье и двух областях Украины прогремели взрывы

В подконтрольном Украине городе Запорожье, а также на территории Сумской и Черкасской областей прогремели взрывы, сообщило издание «Страна».

По его данным, в городе Белая Церковь в Киевской области сработала система ПВО. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

В Криворожском и Днепровском районах Днепропетровской области сбили два беспилотника, написал глава областной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале. В Миргородском районе Полтавской области обломки дрона упали на дом, сообщил глава региональной администрации Филипп Пронин.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.