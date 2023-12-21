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Военная операция на Украине ,  
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В городе Запорожье и двух областях Украины прогремели взрывы

В городе Запорожье, Сумской и Черкасской областях Украины прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В подконтрольном Украине городе Запорожье, а также на территории Сумской и Черкасской областей прогремели взрывы, сообщило издание «Страна».

По его данным, в городе Белая Церковь в Киевской области сработала система ПВО. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

В Харькове и Херсоне прозвучали взрывы
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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

В Криворожском и Днепровском районах Днепропетровской области сбили два беспилотника, написал глава областной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале. В Миргородском районе Полтавской области обломки дрона упали на дом, сообщил глава региональной администрации Филипп Пронин.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
взрывы Запорожье Сумская область Воздушная тревога
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