Гладков сообщил о смерти раненого при ударе дрона рабочего

Гладков: один из раненых при ударе дрона рабочих умер в больнице

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В ночь на 28 декабря в отделении реанимации умер один из рабочих, которые были ранены при ударе украинского дрона по мосту в Грайвороновском районе 23 декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня ночью в реанимации в результате кардиогенного шока умер Сергей Николаевич, один из рабочих, которые пострадали во время вражеской атаки в Грайворонском городском округе. Врачи боролись за его жизнь до последнего», — написал губернатор.

Он выразил соболезнование родным и близким умершего и пообещал помогать им «всем, что в наших силах».

О ранении группы рабочих при взрыве украинского дрона Гладков сообщил 23 декабря.

Инцидент произошел между поселками Совхозный и Горьковский, где рабочие ремонтировали мост. Дрон попал в асфальтоукладочный каток, при взрыве ранения получили пять человек.

Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии в реанимации, уточнил тогда губернатор.