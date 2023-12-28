Гладков сообщил о смерти раненого при ударе дрона рабочего
В ночь на 28 декабря в отделении реанимации умер один из рабочих, которые были ранены при ударе украинского дрона по мосту в Грайвороновском районе 23 декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Сегодня ночью в реанимации в результате кардиогенного шока умер Сергей Николаевич, один из рабочих, которые пострадали во время вражеской атаки в Грайворонском городском округе. Врачи боролись за его жизнь до последнего», — написал губернатор.
Он выразил соболезнование родным и близким умершего и пообещал помогать им «всем, что в наших силах».
О ранении группы рабочих при взрыве украинского дрона Гладков сообщил 23 декабря.
Инцидент произошел между поселками Совхозный и Горьковский, где рабочие ремонтировали мост. Дрон попал в асфальтоукладочный каток, при взрыве ранения получили пять человек.
Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии в реанимации, уточнил тогда губернатор.
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