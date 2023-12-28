 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил о смерти раненого при ударе дрона рабочего

Гладков: один из раненых при ударе дрона рабочих умер в больнице
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В ночь на 28 декабря в отделении реанимации умер один из рабочих, которые были ранены при ударе украинского дрона по мосту в Грайвороновском районе 23 декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня ночью в реанимации в результате кардиогенного шока умер Сергей Николаевич, один из рабочих, которые пострадали во время вражеской атаки в Грайворонском городском округе. Врачи боролись за его жизнь до последнего», — написал губернатор.

Он выразил соболезнование родным и близким умершего и пообещал помогать им «всем, что в наших силах».

Гладков сообщил, что обстрел ВСУ оставил без света более 3,5 тыс. домов
Политика
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

О ранении группы рабочих при взрыве украинского дрона Гладков сообщил 23 декабря.

Инцидент произошел между поселками Совхозный и Горьковский, где рабочие ремонтировали мост. Дрон попал в асфальтоукладочный каток, при взрыве ранения получили пять человек.

Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии в реанимации, уточнил тогда губернатор.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой
Теги
Персоны
Вячеслав Гладков дроны Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков уточнил число раненых при атаке дронов-камикадзе
Политика
Гладков сообщил, что обстрел ВСУ оставил без света более 3,5 тыс. домов
Политика
Гладков сообщил о разрушениях в селе после обстрела и боя у границы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 101,35 (+0,23) Инвестиции, 27 дек, 19:01 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 91,71 (0) Инвестиции, 27 дек, 19:01
Дочка «Норникеля» выпустила цифровые токены на металлы Крипто, 12:53
За рулем Tank: тест-драйв брутального внедорожника РБК х Танк 300 Сити, 12:51
МИД заявил об освобождении из заложников в Газе большинства россиян Политика, 12:43
Звезду бондианы Броснана будут судить из-за прогулки по Йеллоустоуну Общество, 12:35
Хуснуллин назвал возможные альтернативы ипотеке Недвижимость, 12:34
Гладков сообщил о смерти раненого при ударе дрона рабочего Политика, 12:31
В Бибирево произошел пожар в многоэтажке. Видео Общество, 12:26
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Безруков, Долина и Shaman стали доверенными лицами Путина Политика, 12:25
Совфед предложил обнулить подоходный налог по дивидендам на ИИС Инвестиции, 12:20
США и Мексика провели экстренную встречу по миграции Политика, 12:19
Остаться в России: в какие активы лучше всего инвестировать в 2024 году Pro, 12:15
Хуснуллин рассказал о судьбе льготных ипотечных программ в 2024 году Недвижимость, 12:08
Ефимов заявил о торгах за право реорганизации участка в Полесском проезде Город, 12:07
В России закрыли федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками Недвижимость, 12:03