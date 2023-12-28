Лавров назвал «очковтирательством» попытки Запада объявить победу Украины

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Попытки западных стран урегулировать конфликт на Украине таким образом, чтобы «объявить победу» Киева, являются «очковтирательством», заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

Министр обратил внимание на публикации в СМИ о том, что Запад намерен искать пути урегулирования конфликта, которые бы позволили «все равно объявить победу» Украины.

«Это досужие чиновники, которым важно отрапортовать. Как у нас раньше было в некоторых бюрократических структурах Советского Союза, важно доложить пятилетку за три-четыре года. В большинстве случаев так оно и было. Но часто очень было очковтирательство. То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства», — сказал он.

Ранее, 19 декабря, обозреватель газеты The Financial Times Гидеон Рахман сообщил со ссылкой на бывшего чиновника США, что союзники Украины обсуждают сценарий, при котором украинская сторона пошла бы на заморозку конфликта, одновременно «объявив о победе». «Мы должны перевернуть эту историю и сказать, что [президент России Владимир] Путин потерпел неудачу», — сказал изданию собеседник.

Газета Politico также писала со ссылкой на собственные источники, что администрация американского президента Джо Байдена «незаметно» меняет свою стратегию по Украине с поддержки целей, подразумевающих полную победу над Россией, на улучшение позиций в возможных переговорах о прекращении конфликта.

Изменения в стратегии Вашингтона происходят на фоне угрозы срыва дальнейшего финансирования Украины, которое не могут согласовать ни в США, ни в ЕС, писало издание. Источники сказали Politico, теперь возможные переговоры по окончанию конфликта, вероятно, будут означать передачу России части территории. Хотя Белый дом и Пентагон продолжают публично заявлять о необходимости полного вывода российских войск, в кулуарах обсуждается передислокация украинских сил из-за провала контрнаступления, утверждала газета.

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Украина начала контрнаступление в первые дни июня. В ноябре украинский президент Владимир Зеленский признал, что страна не добилась заявленных целей. Путин не раз называл украинское наступление провалившимся.