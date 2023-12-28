 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров назвал «очковтирательством» попытки Запада объявить победу Украины

Лавров: попытки Запада объявить победу Украины являются очковтирательством
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Попытки западных стран урегулировать конфликт на Украине таким образом, чтобы «объявить победу» Киева, являются «очковтирательством», заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

Министр обратил внимание на публикации в СМИ о том, что Запад намерен искать пути урегулирования конфликта, которые бы позволили «все равно объявить победу» Украины.

«Это досужие чиновники, которым важно отрапортовать. Как у нас раньше было в некоторых бюрократических структурах Советского Союза, важно доложить пятилетку за три-четыре года. В большинстве случаев так оно и было. Но часто очень было очковтирательство. То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства», — сказал он.

Лавров заявил о «повышении ставок» Западом в конфликте на Украине
Политика
Сергей Лавров

Ранее, 19 декабря, обозреватель газеты The Financial Times Гидеон Рахман сообщил со ссылкой на бывшего чиновника США, что союзники Украины обсуждают сценарий, при котором украинская сторона пошла бы на заморозку конфликта, одновременно «объявив о победе». «Мы должны перевернуть эту историю и сказать, что [президент России Владимир] Путин потерпел неудачу», — сказал изданию собеседник.

Газета Politico также писала со ссылкой на собственные источники, что администрация американского президента Джо Байдена «незаметно» меняет свою стратегию по Украине с поддержки целей, подразумевающих полную победу над Россией, на улучшение позиций в возможных переговорах о прекращении конфликта.

Изменения в стратегии Вашингтона происходят на фоне угрозы срыва дальнейшего финансирования Украины, которое не могут согласовать ни в США, ни в ЕС, писало издание. Источники сказали Politico, теперь возможные переговоры по окончанию конфликта, вероятно, будут означать передачу России части территории. Хотя Белый дом и Пентагон продолжают публично заявлять о необходимости полного вывода российских войск, в кулуарах обсуждается передислокация украинских сил из-за провала контрнаступления, утверждала газета.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Украина начала контрнаступление в первые дни июня. В ноябре украинский президент Владимир Зеленский признал, что страна не добилась заявленных целей. Путин не раз называл украинское наступление провалившимся.

Теги
Персоны
Сергей Лавров Ломидзе Украина
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
В Киеве усомнились в победе на поле боя «с десятками F-16»
Политика
Лавров заявил о «повышении ставок» Западом в конфликте на Украине
Политика
Блинкен заявил о выделении Украине последнего в 2023 году пакета помощи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 101,35 (+0,23) Инвестиции, 27 дек, 19:01 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 91,71 (0) Инвестиции, 27 дек, 19:01
Энергосистемы России: эксперты обсудили перспективы развития индустрии Пресс-центр, 14:24
Лавров назвал «очковтирательством» попытки Запада объявить победу Украины Политика, 14:19
«Алцея» — о том, что делает фармкомпанию устойчивой к современным вызовам РБК+, 14:15
Последствия урагана в Дагестане. Видео Общество, 14:11
Лучший снайпер КХЛ продлил контракт с «Авангардом» Спорт, 14:02
В обход App Store: эти 5 технологий будут в тренде у бизнеса в 2024 году Pro, 14:01
В Великобритании выпустят монеты с изображениями Черчилля и олимпийцев Экономика, 13:58
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
В Екатеринбурге запустили первый полностью российский аналог «Ласточки» Общество, 13:56
Перестройка или возрождение: что ждет банковскую сферу в ближайшие годы Тренды, 13:52
Лавров заявил, что не видит у ЕС «радужного будущего» Политика, 13:51
IIHF опровергла слова Романа Ротенберга о дружеских отношениях с Россией Спорт, 13:50
«Оскар» за страдания: как Брендан Фрейзер переживал побои и харрасмент Pro, 13:45
Поэты из дела о «Маяковских чтениях» получили до 7 лет колонии Политика, 13:43
Росавиация увеличила до 211 максимум пассажиров для лайнера МС-21 Бизнес, 13:42